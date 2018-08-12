Мама Ольги Бузовой об ограблении своей квартиры: « У меня украли подарки дочери, советские украшения и даже платочки»

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-12T14:28:17+03:00

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В Санкт-Петербурге неизвестный грабители сорвали настоящий куш. Воры залезли в квартиру дома в Петроградском районе на пятом этаже, чтобы поживиться ценным и наткнулись на украшения и подарки мамы телеведущей Ольги Бузовой. Хозяйки квартиры дома не было. Поэтому преступники сгребли деньги, драгоценности и вещи в сумку и скрылись. Ирина Бузова рассказала "Комсомолке", как произошло ограбление, что украли воры, и как на кражу отреагировала ее знаменитая дочь.

«ЧТО ЗА МУЖИК, КОТОРЫЙ ВОРУЕТ ПЛАТОЧКИ?»

- Меня не было дома, в этот момент я была в гостях, - рассказала "КП-Петербург" Ирина Александровна. - У нас дом реставрируется, поэтому стоят строительные леса. Поэтому воры просто по ним забрались и взломали окно ломом. Если бы я была дома, он (вор - прим.ред.), наверное, упал бы с этих лесов. Я женщина крутая. Поэтому повезло ему, что меня не было. Это произошло вечером. Я пришла домой, а все коробки у меня валяются на полу. Я сразу позвонила нашей доблестной полиции. Они сказали: "Ничего не трогать, будем через пять минут". Практически через пять минут и были. Молодцы.

buzova86 Наши родители, бабушки и дедушки это люди, которые вложили в нас самое лучшее, которые нас воспитали Считаю, что мы должны поддерживать их и помогать. И прежде всего финансово. На кого им еще положиться? Для меня семья - это ценность! И пока у меня будет возможность, я буду всегда им помогать. Вы же помните мою бабушку, ну разве возможно ее оставить без нового платьишка или костюмчика а на помадку новую! #девочкитакиедевочки А когда вы последний раз с бабушкой или дедушкой разговаривали?

Ирина Бузова до сих пор подсчитывает убытки и составляет список вещей, которые были украдены.

- Я очень аккуратный человек, - поясняет мама телеведущей. - У меня все лежало в коробочках. Как Оля дарила, так у меня все эти коробочки на полочках и стояли. Люди пришли, не торопясь, каждую коробочку открыли, в сумочку все вывалили, коробочку кинули. И так все подарки Оли у меня забрали, включая мое советское золотое прошлое, которое, вы понимаете, мы не носим. Оно лежит для черных дней. И им тоже не погнушались. Даже крестик взяли. Взяли наличные деньги. Все, что было, из кошельков все вынули. Они у меня на столе лежали. Я же не магнат, чтобы иметь сейф для своих миллионов.

Воры оказались ценители модных брендов. Поэтому преступники забирали все, что им попадалось под руку.

- Платочку фирменные Gucci, Gabbana взяли, - смеется мама Ольги Бузовой. - Не погнушались ничем, молодцы. Им было шоколадно, потому что не надо было ничего искать. Бардак мне не устроили. Взяли платочки, украшения и часы. Просто умиляет. Что же за мужик, который платочки забирает? Обидно за подарки дочери. Самое интересное, что украшения - по цене не факт что дорогие. В переплавке они вообще копейки стоят. И не каждому они нужны. Богатый человек это не купит, а бедному они не нужны, потому что у меня вкус специфический. Если своим девушкам только они взяли, включая даже бижутерию. Хорошую бижутерию, но тем не менее. Свои украшения на любом узнаю. Я не уверена, что их будет легко продать. У них один выход - самим носить.

«ОЛЯ СКАЗАЛА: МАМА, ПОДАРЮ НОВЫЕ»

Об ограблении первым делом Ирина Бузова сообщила своей дочери.

- Оле позвонила, она же моя доченька, - делится Ирина Александровна. - Она сказала: "Мама, не переживай. Новые подарю". Но просто сам факт неприятен, что в твоей квартире чужие люди ходили. Слава богу, погрома нет. Я не испугалась, я смелая женщина. Я расстроилась. У меня нет таких сумм, из-за которых я бы тут головой билась об стену. Неприятно, потому что вещи даренные. Они - история. Украшения от моей мамы советские. Я бы их не одела, но они грели душу. Эти сережки я покупала, до сих пор помню, с аметистом, например. Это вещи советского прошлого. Подарки, которая дарит дочь - я даже цены не знаю. Вопрос не в стоимости, а то что они подарены от души, ребенок старался. Подбирал специально. Я смотрела и думал - это надену на день рождения, а это она подарила на юбилей.

Ольга Бузова была на гастролях в момент преступления Фото: Инстаграм

Ирина Бузова не верит, что воры, узнав о том, кого ограбили, вернут украшения. Но, по ее словам, она была бы признательна.

- Я была бы счастлива, если бы вернули знаковые подарки ребенка, - поясняет Ирина Александровна. - На советское золото надежды нет. Его в лом сдали по граммам. У меня такое ощущение, что уже не найдешь точно. Но вот, например, кольцо я хранила, которое дарила дочери на первый курс. Она мне его отдала. Я пошутила в разговоре с полицейскими, что половину готова отдать сотрудникам, если она найдут. Они сказали, что они честные и работают за честь и совесть. Я извинилась и пожелала им удачи, потому что я верю в полицию.

К слову, Ирина Бузова уверена, что преступники случайно залезли в ее квартиру.

- Я думаю, что воры не знали, что это моя квартира, - признается мама телеведущей. - Я не Оля, чтобы специально лезть в мою квартиру. Я очень скромно живу. У меня абсолютно врачебный дизайн. Другой вор мне оставил бы на тубочки денежку с запиской: "Бедная тетенька, иди купи себе что-нибудь". Печально, что люди покупают ворованное. Если бы никто не покупал, то люди бы не крали. Все же украшения без чеков. Но никакого наказания для преступников я не хочу. Это их выбор, их способ заработать. Значит, у них сложилась так жизнь. Судьба с ними разберется.

buzova86 Семейный вечер с самыми родными мамулик и бабуля Вы понимаете, какие у меня хорошие гены? похвасталась своим рестораном

Сигнализации в квартире Ирины Бузовой не было. После ограбления мама звездной телеведущей устанавливать ее тоже не собирается.

- Какая сигнализация?, - смеется женщина. - Если только мебель понесут, но через окно не вынести. У меня только мебель осталась.

Общий ущерб мама Ольги Бузовой оценила в 6 миллионов 200 тысяч рублей. Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Кража" и разыскивают преступников.

- В полицию Петроградского района с заявлением обратилась 58-летняя врач одной из стоматологических клиник города, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Она сообщила, что неизвестный злоумышленник проник в квартиру, расположенную на набережной реки Карповки, откуда похитил денежные средства, ювелирные украшения и несколько часов. Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников, - поясняют в полиции.