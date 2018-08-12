2018-08-12T18:15:59+03:00
Общество

Хулиганы пытались пожарить на «Медном всаднике» шашлыки

Молодые люди залезли на статую с мангалом и хотели разжечь огонь
Роман ЛЯЛИН
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Молодые люди залезли на статую с мангалом Фото: Александра БенцманМолодые люди залезли на статую с мангалом Фото: Александра Бенцман
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В Санкт-Петербурге неизвестные пытались превратить статую «Медного всадника» в … шашлычную. Молодых людей горожане заметили поздним вечером. Ребята забрались на статую и оседлали коня. Правда, на этом разгорячившиеся хулиганы не остановились. Дебоширы подняли на монумент мангал с углем и хотели разжечь огонь.

- Несколько ребят и девчат забрались на «Всадника», - рассказывает очевидец Александра. - Но не просто чтобы свалиться с него. А разжечь мангал. Да, именно разжечь мангал. Друзья этих ребят в это время стояла внизу и поддерживала товарищей, которые затащили на спину коня пакет с углем, разобранный мангал и свои тушки. Удивительно, но кто-то из туристов просил их решить свою задачу быстрее, чтобы сфотографироваться. Другие снимали на видео и звонили в экстренные службы.

Молодые люди забрались на статую "Медный всадник" Фото: Александра Бенцман

Молодые люди забрались на статую "Медный всадник" Фото: Александра Бенцман

К счастью, мангал разжечь ребята все-таки не успели. К памятнику подоспел наряд полиции. Поэтому ребята поспешили слезть с «Медного всадника». Сейчас этой историей уже заинтересовались сотрудники Музея городской скульптуры, которые разыскивают неизвестных.

Молодых людей сейчас ищут сотрудники музея Фото: Александра Бенцман

Молодых людей сейчас ищут сотрудники музея Фото: Александра Бенцман

- Пока непонятно можно ли назвать это актом вандализма, - пояснила «КП-Петербург» исполняющая обязанности руководителя пресс-службы музея Алиса Картошкина. - Это станет ясно после того, как памятник будет осмотрен специалистами-рестовратами. Будет установлено, нанесен ли ущерб. Акт вандализма подразумевает порчу. Такое, к сожалению, происходят постоянно. В основном это надписи на памятнике. Выезжают наши сотрудники и стирают. Последний серьезный акт вандализма был, когда мужчина отломал кусочек шпаги. Но чтобы с мангалом на «Медном всаднике», с таким мы сталкиваемся впервые.

Если вы узнали ребят, забравшихся на «Медного всадника, сотрудники музея просят обратиться к ним по телефону: 274-26-35, 271-27-04.

По словам очевидцев, на статуте хотели жарить шашлыки Фото: Александра Бенцман

По словам очевидцев, на статуте хотели жарить шашлыки Фото: Александра Бенцман

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