2018-08-12T20:12:28+03:00
Происшествия

Российского мультипликатора Гарри Бардина экстренно госпитализировали

В ближайшее время врачи должны выписать художника
Роман ЛЯЛИН
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Гарри Бардина госпитализировали в ВыборгеГарри Бардина госпитализировали в Выборге
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В Ленинградской области госпитализировали российского мультипликатора Гарри Бардина. Режиссер приехал в Выборг на фестиваль российского кино «Окно в Европу». Художник возглавлял жюри конкурса анимационных фильмов. Однако через несколько дней после начала фестиваля Гарри Бардин почувствовал резкое недомогание. Медики решили госпитализировать режиссера в больницу.

- Режиссер Гарри Бардин почувствовал легкое недомогание и обратился к врачам выборгской больницы, - рассказали в оргкомитете фестиваля «Окно в Европу» Виталий Гизатуллин. - Медики провели обследование и не нашли оснований для волнений. В ближайшее время Гарри Бардин вновь присоединится к работе жюри конкурса анимационного кино.

От комментариев по поводу диагноза Гарри Бардина пресс-секретарь фестиваля Виталий Гизатуллин отказался. Сейчас мультипликатор находится в больнице.

Гарри Бардин известен работами в жанрах пластилиновой и кукольной мультипликации. Художнику принадлежат картины "Бравый инспектор Мамочкин", "Приключения Хомы", Летучий корабль и "Кот в сапогах" (пластилиновый). Также артист сыграл роль в фильме "Москва слезам не верит".

СПРАВКА «КП»:

Гарри Бардин - художник-мультипликатор, режиссер-мультипликатор, сценарист и актер. Обладатель 5 кинопремий «Ника» и других престижных международных призов. В 1999 году Гарри Бардин был удостоен Государственной премии РФ. В 2011 году награжден орденом Почета Известен работами в жанрах пластилиновой и кукольной мультипликации. Среди самых популярных мультфильмов, снятых режиссером Гарри Бардиным, находятся «Серый волк энд Красная Шапочка» (1990), «Летучий корабль» (1979), «Гадкий утенок»(2010) и «Чуча» (1997).

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