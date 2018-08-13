2018-08-13T17:28:32+03:00
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Фестиваль ретротехники «Фортуна» состоится 8-9 сентября в Кронштадте

На форт приедут более 400 старинных автомобилей, мотоциклов, грузовиков, автобусов, велосипедов
Степан СТЕПАНОВ
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Фестиваль состоится 8 и 9 сентября 2018 г.Фестиваль состоится 8 и 9 сентября 2018 г.
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В начале сентября кронштадтский форт Константин традиционно станет главной автомобильной ретро-площадкой всего Северо-Запада. В историко-культурном комплексе состоится 6-й международный фестиваль ретротехники «Фортуна».

По многочисленным просьбам участников и гостей в этом году фестиваль продлится два дня. Насыщенную программу праздника уместить в один день просто невозможно.

Со всех уголков России, а также из стран Ближнего зарубежья на форт приедут более 400 старинных автомобилей, мотоциклов, грузовиков, автобусов, велосипедов...

На территории форта техника будет распределена согласно эпохам: американская классика 30-40-х годов, японское ретро 70-х-80-х, аутентичные шведские Volvo 60-х, экземпляры зари советского машиностроения - все они найдут свое место на форту Константин. Отдельного внимания удостоятся военные авто СССР, Германии и США времен II Мировой.

Гостей фестиваля ждут:

- Ретро-ралли и грандиозный автопробег по г. Кронштадт;

- Музейные экспозиции в помещениях форта Константин;

- Концертная программа: современные хиты и каверы на знаменитые ретро-шлягеры;

- Батуты, веревочный парк, скалодром и детская площадка;

- Ярмарка, кафе и фудкорты;

- Настольные игры, призы и розыгрыши для зрителей;

- Круглые столы с участием авторитетных представителей ретро-движения Санкт-Петербурга.

На одной из сцен впервые в истории фестиваля появится рубрика «Открытый микрофон», в которой гости «Фортуны» смогут рассказать об истории своего авто, своем увлечении ретротехникой и просто поделиться чем-то важным со своими единомышленниками.

Фестиваль состоится 8 и 9 сентября 2018 г.

Основной день фестиваля - 9 сентября.

Часы работы — с 12:00 до 18:00.

Въезд участников - с 10:00 до 12:00

8 сентября для владельцев ретроавтомобилей, желающих интересно провести оба выходных дня, будет организована дополнительная программа, включающая небольшое ралли 3-й категории по Кронштадтскому и Ломоносовскому районам.

Зарегистрироваться в качестве участника можно здесь.

Как и всегда, для гостей «Фортуны» будут организованы бесплатные автобусы из Кронштадта 8-9 сентября 2018 г.

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