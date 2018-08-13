Друг Шнурова: «Сергей всегда все оставляет бывшим женам»

СЕГОДНЯ 21:00 2018-08-13T21:01:27+03:00

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Одна из самых крепких пар шоу-бизнеса Сергей и Матильда Шнуровы разводятся, дело дошло до раздела имущества, и, похоже, этот вопрос мирно не разрешится. Сегодня в СМИ появилась информация, что бывшая жена лидера группа «Ленинград» Матильда претендует на 90% всего .

Экс-супруги ситуацию не комментируют. Корреспонденты «КП»-Санкт-Петербург выяснили, что в суд иск еще не поступал. Однако уже известно, что семейными разборками будет заниматься «звездный» адвокат Александр Добровинский, пока он отказался выдавать подробности этого громкого бракоразводного процесса. Друзья и близкие пары также не хотят говорить о дележке имущества.

К слову, за восемь лет брака было нажито не мало – машины, квартиры, элитная недвижимость в центре Петербурга. А еще в 2018 году Сергей Шнуров занял второе место в рейтинге Forbes «50 самых богатых звезд шоу- бизнеса и спорта», его годовой доход составил 13,9 миллионов долларов.

И теперь Матильда может претендовать на львиную долю этих богатств. Вполне может быть, что они ей и достанутся.

- Сергей всегда делает широкие жесты, - рассказал «КП» бывший участник группировки «Ленинград» и друг Шнура Стас Барецкий. - Он всегда все оставляет бывшим женам. Поэтому допускаю, что Матильда сможет отсудить у него столько имущества. Помню, как было с его предыдущей женой (речь о Светлане Костицыной, которая воспитывала их общего сына Апполона, – прим. ред), он тогда мало что оформлял на себя. Думаю, в браке с Матильдой он делал тоже самое.

По словам Барецкого, даже любимая кошка четы Шнуровых Василиса останется с Матильдой, так как Сергей постоянно гастролирует, а хозяйка теперь дома сидеть будет чаще.

- Сейчас у Шнурова появилась новая пассия и это бомба, вот увидите! Скоро эта информация станет известна, - заинтриговал Барецкий, но, кто эта новая подруга рокера, не уточнил.

Кстати, журналисты узнали, что когда-то любящие супруги сейчас вообще не общаются. Они даже отписались друг от друга в Инстаграме и вот уже с 18 мая не лайкают посты и фото. Неизвестно, что произойдет дальше, главное, чтобы не подрались.

КОНКРЕТНО

Чем владеют Шнуровы

Матильде и Сергею, вероятно, еще предстоит встретиться в суде, поскольку им есть что делить. По данным «Форбса», доход Шнурова в 2016 году составил $11 млн. долларов. Музыкант занял третье место в рейтинге самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. В 2017 году Шнуров оказался на 12-м месте, его доходы составили $5 млн.

Недвижимость

1. Сергей и Матильда жили в Питере в элитном доме 1916 года. Это бывший доходный дом Веге на набережной Крюкова канала, около Мариинского театра. Стоимость квартиры в 150 квадратов около 20 млн. рублей.

2. Две квартиры в доме на улице Пестеля 1889 года постройки, рядом с театром балета Бориса Эйфмана общей площадью в 340 кв. метров. Зарегистрированы на Матильду. Стоимость - около 35 млн. рублей.

3. Элитная недвижимость на улице Чайковского, напротив Летнего сада, в доме 1846 года постройки, состоящая из двух квартир и веранды, общей площадью более 300 кв. метров. Стоимость - более 45 млн. рублей.

Другие доходы

Основной доход Шнурова - концерты. Артист имеет статус индивидуального предпринимателя, заключая контракты на выступления. Музыкант признавался, что прибыль от концертов он делит так: половина выручки - ему, а вторая половина распределяется между коллективом «Ленинграда».

Вторая строчка дохода - корпоративы. Группа «Ленинград» выступает минимум за 150 тысяч долларов. На праздники может заломить и 300 тысяч.

Сергей активно снимается в рекламе. А еще супруги Шнуровы - хозяева совместного бренда одежды Shnurovs.

Авто

На Матильду оформлены два BMW, а также редкая Alpina B6. А Сергей владеет Toyota Land Cruiser 200.