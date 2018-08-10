В Карелии сгорела уникальная церковь «Успения господня» XVIII века

СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-10T13:34:44+03:00

Памятник архитектуры был построен в 1774 году на закате деревянного зодчества [фото, видео]

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В Республики Карелия сгорел символ города Кондопога - церковь «Успения господня» XVIII века. Памятник архитектуры был построен в 1774 году на закате деревянного зодчества и долгое время был местной достопримечательностью. Храм был возведен в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания. Сама же церковь «Успения господня» считалась одной из самых высоких на Русском Севере. Ее длина - 24 метра, а ширина - 14,6 метров. Здание возвышалось на небольшом мысе.

Так выглядела церковь до пожара Фото: Православная молодежь Карелии

Древняя постройка вспыхнула ранним утром. О пожаре сообщили местные жители. К месту ЧП тут же съехались сотрудники МЧС. Но деревянный храм выгорел за считанные минуты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/663803" frameborder="0"></iframe> Пожар в деревянной церкви Успения Богородицы: Карелия лишилась уникального памятника архитектуры.

- Пожару была присвоена категория 1-БИС, - поясняют в МЧС по Республике Карелия. - На момент прибытия подразделений установлено, что происходит горение внутри здания 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

На месте ЧП сейчас работают 32 спасатели и 12 пожарных машин. Удастся ли восстановить сгоревшую церковь - неизвестно. Причины пожара сейчас выясняют работники МЧС.

На месте работают силовики.

- Группа следователей и следователей-криминалистов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия в настоящее время проводит осмотр места происшествия, - сообщают в СКР.

Церковь привлекала многих туристов Фото: Православная молодежь Карелии

Церковь была местной достопримечательностью Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

Церковь выгорела полностью Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

Удастся ли восстановить церковь - неизвестно Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

На месте продолжают работать спасатели Фото: ГУ МЧС Республики Карелия

Местные надеются, что церковь можно будет восстановить Фото: ГУ МЧС Республики Карелия