2018-08-10T12:38:58+03:00
Общество

Белый бал «Комсомольской правды»

Звание «Медиаперсона года-2018» получили создатели граффити с Черчесовым, спасатели нерп и провидец Ахилл
Анна ПОСЛЯНОВА
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Фотография предоставлена: фотоиздание «Светский Холодильник.ру».Фотография предоставлена: фотоиздание «Светский Холодильник.ру».
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Облаченные в белое гости стали собираться в особняке общества «Пальма» задолго до начала светского раута «Комсомолки. Дорогие авто, классическая музыка, приветствующие знаменитостей мимы, шорох вечерних платьев и сияние улыбок...

Первый «Белый бал» медиахолдинг «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» провел в 2015-м. С тех пор наряжаться

в белое и чествовать друг друга на берегах Невы стало доброй традицией.

В 2018 году дюжину номинантов на звание «Медиаперсона года» награждали не только «комсомольскими» дипломами, но и хрустальными статуэтками... Их героям вечера вручали не только руководители медиахолдинга, но и представители бизнес-сообщества Санкт-Петербурга.

Читать далее: «Белый бал-208» - как это было.

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