Белый бал «Комсомольской правды»
Облаченные в белое гости стали собираться в особняке общества «Пальма» задолго до начала светского раута «Комсомолки. Дорогие авто, классическая музыка, приветствующие знаменитостей мимы, шорох вечерних платьев и сияние улыбок...
Первый «Белый бал» медиахолдинг «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» провел в 2015-м. С тех пор наряжаться
в белое и чествовать друг друга на берегах Невы стало доброй традицией.
В 2018 году дюжину номинантов на звание «Медиаперсона года» награждали не только «комсомольскими» дипломами, но и хрустальными статуэтками... Их героям вечера вручали не только руководители медиахолдинга, но и представители бизнес-сообщества Санкт-Петербурга.
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