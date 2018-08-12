Четыре вкусных и полезных завтрака от шеф-повара «ПроСТО кухни» Александра Бельковича

СЕГОДНЯ 22:00 2018-08-12T22:01:40+03:00

Александр Белькович с «Комсомолкой» рецептами простых и полезных завтраков.

Петербургский повар кормил Джеки Чана, Криштиану Роналду и даже президента России. А теперь раскрывает свои кулинарные секреты читателям «Комсомолки»

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На СТС стартует новый сезон кулинарного шоу «ПроСТО кухня», где шеф-повар Александр Белькович делится интересными рецептами вкусных блюд не дороже ста рублей за порцию.

За свою карьеру шеф-повар кормил голливудских звезд, прославленных спортсменов и влиятельных политиков. Среди них Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Криштиану Роналду, Джеки Чан, Михаил Прохоров и множество других известных людей.

Мастер поделился с «Комсомолкой» рецептами простых и полезных завтраков.

Многие звезды без ума от кухни Александра Бельковича!

1. ОМЛЕТ ИЗ ШПИНАТА С ТУНЦОМ И ТОМАТАМИ

НАДО: 100 г замороженного шпината, 200 мл 10%-ных сливок, 10 яиц, 270 г консервированного тунца, 60 г сливочного сыра, 20 г красного лука, 1 помидор, 70 мл оливкового масла, соль, перец по вкусу.

Омлет из шпината с тунцом: рецепт от Бельковича.

ГОТОВИМ:

1. Разморозить шпинат, пробить его в блендере, добавив 100 мл сливок. Перелить в миску, влить оставшиеся сливки, разбить яйца. Солим, перчим по вкусу. Взбиваем венчиком до однородной консистенции, но не сильно.

2. Слить жидкость из консервированного тунца с помощью сита.

3. В отдельной миске смешать тунец со сливочным сыром, разминая ингредиенты вилкой.

4. Мелко порубить лук. Добить к тунцу и сыру, перемешать. Нарезать помидор на небольшие кусочки.

5. Вылить несколько половников получившегося ранее зеленого теста в сковородку, обжарить на маленьком огне, не перемешивая и не накрывая крышкой. Когда «блин» готов, перевернуть его на другую сторону. В середину выложить начинку: немного помидоров и сырно-тунцовую пасту. Свернуть омлет пополам.

2. ФРАНЦУЗСКИЕ ТОСТЫ С ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ И СЛИВАМИ

НАДО: 200 г 9%-ного творога, 100 г 20%-ной сметаны, 300 г слив, 120 г сахара, 10 г ванильного сахара, 20 мл воды, 300 мл 3,2%-ного молока, 2 яйца, 4 куска хлеба, 40 мл растительного масла, цедра одного апельсина.

Как Белькович готовит французские тосты со сливами.

ГОТОВИМ:

1. Творожный крем: творог с помощью ложки протереть через мелкое сито. Перемешать со сметаной.

2. Джем: ножом разрезать сливы вдоль, вытащить косточки. В разогретую сковороду положить сливы, засыпать сахаром и добавить немного воды. Сливы нужно не пережарить: они должны засахариться, но не развариться. Когда сахар полностью растает, джем должен еще немного покипеть. Снять с огня.

3. Льезон: в молоко разбить яйца и взбить венчиком. Добавить 1ст. ложку сахара и снова перемешать. Хлеб нарезать на куски шириной 2-3 см и обмакнуть их в льезон так, чтобы они хорошенько пропитались. На среднем огне в масле обжарить тосты с двух сторон.

4. На поджаренные горячие тосты выложить сливовый джем, сверху творожный крем и посыпать тертой цедрой апельсина.

3. ПШЕНИЧНАЯ КАША ИЗ ЯБЛОК С КОРИЦЕЙ И МИНДАЛЕМ

НАДО: 4 сезонных яблока, 1 л воды, 300 г пшенички, 1 палочка корицы, 3 ч. ложки сахара, 4 ст. ложки оливкового масла, 4 ч. ложки жидкого меда, 30 г лепестков миндаля (орехи), соль по вкусу.

Пшеничная каша с миндалем. Рецепт от Бельковича.

ГОТОВИМ:

1. Яблоки очистить от кожуры и крупно нарезать. Залить 100 мл воды, около пяти минут варить их в собственном соку. Засыпать крупу. Воду доливать по мере необходимости, в целом на это уйдет примерно 1 литр. Бросить палочку корицы. Накрыть крышкой. Варить кашу 25 минут. Затем добавить сахар и соль.

2. Добавить масло в кашу, вынуть палочку корицы, перемешать.

3. Выложив кашу на тарелку, посыпать лепестками миндаля, полить медом, украсить дольками яблока.

4. БРУСКЕТТЫ С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ

НАДО: 1 болгарский перец, 1 огурец, 50 г красного лука, 1 помидор, 250 г крабовых палочек (с мясом натурального краба), 15 г кинзы, 10 мл растительного масла, 50 мл соевого соуса, 1 авокадо, 120 г сливочного сыра, половина лимона, 4 куска зернового хлеба, перец черный молотый по вкусу.

Брускеты с крабовым палочками. Рецепт.

ГОТОВИМ:

1. Болгарский перец, огурец, лук и помидор порубить мелкими кубиками. Крабовые палочки порубить чуть крупнее. Мелко нарезать кинзу. Все ингредиенты посолить, поперчить и перемешать. Заправить маслом и соевым соусом, снова перемешать.

2. Очистить авокадо. Мякоть фрукта, сливочный сыр и выжатый лимонный сок пробить в блендере до однородной кремовой массы.

3. Хлеб нарезать на куски и подсушить в духовке в течение четырех минут при 200 градусах (по 2 минуты с каждой стороны). Смазать кремом из авокадо, а сверху выложить крабово-овощную смесь.