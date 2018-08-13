2018-08-13T13:22:20+03:00
Происшествия

Пострадавшая в горах Таджикистана альпинистка: «Вертолет непредсказуем, не знаю, когда вернусь»

Жительница Санкт-Петербурга, находившаяся на борту Ми-8, совершившего жесткую посадку, рассказывала друзьям о предстоящей экспедиции
Роман ЛЯЛИНИрина СЕБЕЛЕВА
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Татьяна отправилась в горы вместе с мужемТатьяна отправилась в горы вместе с мужемФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В горах Таджикистана 12 августа совершил жесткую посадку вертолет МИ-8 с альпинистами на борту. В Комитете по чрезвычайным ситуациям республики сообщили, что на борту были и россияне. Туристы покоряли пик Исмоили Сомони. При возвращении в базовый лагерь они заказали воздушное судно. Предварительно, среди пассажиров есть пострадавшие, в том числе из Санкт-Петербурга. Сейчас с места ЧП россиян эвакуируют спасатели.

«СУПРУГИ ВСЕГДА ВМЕСТЕ ЛАЗИЛИ ПО ГОРАМ»

- На момент совершения жесткой посадки, на борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа, - сообщают в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана. - Для выяснения причин и всех обстоятельств происшествия создана правительственная комиссия. Принято решение о направлении к месту аварии 2 вертолета со спасателями и медицинскими сотрудниками.

На связь со спасателями, предварительно, уже вышел один из россиян Дмитрий Кумшаев. Программист из Петербурга покорял гору вместе со своей супругой экономистом Татьяной. Именно она, по одной из версий, получила травму при жесткой посадке.

супруги всегда покоряют горы вместе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

супруги всегда покоряют горы вместеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Дима с Таней всегда ездят вместе, - рассказала «КП-Петербург» подруга семьи Кумшаевых Ирина. - Они профессиональные альпинисты. Горами увлекаются еще с университетских времен. Они вместе учились и увлекались скалолазанием. Так они и познакомились. Ничего страшного во время восхождений с ними никогда не происходило

Перед поездкой в Таджикистан супруги рассказали о предстоящем восхождении своим друзьям. При этом россияне упомянули и про то, что с горы придется спускаться вертолетом.

- Им очень нравились эти горы в Таджикистане, - продолжает Ирина. - Они не первый раз туда поехали. До этого они лазили в Южной Америке, у нас на Кавказе. Опасений и волнений у них не было. Ребята спортивные, профессионалы. Альпинизм - их любимый вид отдыха. Когда я у них спрашивала по поводу даты возвращения, Таня ничего не смогла сказать. Она ответила, что там надо заказывать вертолет. Они говорили, что это всегда непредсказуемо.

«ЭТО ПЕРВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ ДЛЯ МУЖА»

Друзья альпинистов сейчас переживают за здоровье супругов.

- У Тани была операция на колене, - поясняют знакомые альпинистов. - У Димы есть проблемы с давлением. Но он бегал марафоны. Они много тренировались и занимались йогой. Это должно им помочь.

К слову, среди альпинистов оказался серебряный призер чемпионата России по альпинизму из Великого Новгорода Александр Абросимов.

Александра ждут дома двое детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Александра ждут дома двое детейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Для мужа это первое такое высотное восхождение, - пояснила «КП-Петербург» супруга Александра Анна. - Мой супруг инструктор, спасатель. Но сами себя они не могут, конечно, спасти. Когда собирали группу альпинистов, он вызвался, потому что он давно хотел устроить высотное восхождение. Вот и воплотил это. Сейчас мы переживаем за него. У нас двое детей – дочь и сын. Им про вертолет я пока не рассказывала. Связи с мужем у меня нет.

Сейчас родственники альпинистов ждут информации от спасателей.

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