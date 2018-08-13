СЕГОДНЯ 14:44 2018-08-13T16:01:13+03:00

Сенница привлекает искателей древностей уже более полувека. Фото: Сообщество Студенческих археологических отрядов Санкт-Петербурга в «ВКонтакте»

Уникальная конструкция из камней прячется в водоеме Сенница под Псковом

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Отечественный Стоунхендж, только «усатый», открыла экспедиция Государственного Эрмитажа в Псковской области. Кольцевую конструкцию из камней диаметром двенадцать метров с отходящими от нее каменными же «усами» обнаружили на дне озера Сенница.

– Это уникальный случай для каменного века Северо-Запада России, – сообщают в фонде «История Отечества».

Предположительно, каменный «круг» появился в середине третьего тысячелетия до нашей эры.

ПСКОВСКАЯ АТЛАНТИДА

Вообще Сенница привлекает искателей древностей уже более полувека. Предмет интереса – поселения эпохи неолита, остатки которых за пять тысяч лет оказались под водой и в торфяниках.

Особый Неолитический отряд, призванный проследить цепочку развития материальной культурны от первого появления на нынешней Псковщине человека и до Сердневековья, появился в 1962 году. В 1970-ом его преобразовали в Северо-Западную археологическую экспедицию Государственного Эрмитажа.

План геофизических исследований. Фото: Фонд «История Отечества»

Комплекс памятников на дне Сенницы еще в семидесятых получил название Дубокрай, по имени соседней деревни. Озеро стало первым, где опробовали методы подводной археологии.

– В 1975-ом здесь нашли обломки неолитических сосудов и предметы из кам­ня, – сообщают в Эрмитаже. – В 1976-ом установили, что на дне находятся остатки поселения. А в 1979-ом начались планомерные исследования, которые продолжаются до сих пор.

САМАЯ СТАРАЯ ЛЫЖА

На сегодня известно, что когда-то на месте озера стояли свайные неолитические поселения. Культурный слой скрыт, как минимум, под семьюдесятью-восемьюдесятью сантиметрами воды. По тысячам черепков ученые установили, что поселения перемещались с места на место из-за колебания уровня Сенницы и соседних озер.

В числе находок – не только обломки глиняных сосудов, многие из которых украшены узорами, но и орудия из кремния и кости. Причем, из кости птиц: это удлиненные предметы с отверстиями, которые служили музыкальными инструментами – флейтами. В момент обнаружения флейты стали древнейшими в Советском Союзе.

Обследовали и берега. Фото: Фонд «История Отечества»

В одном из поселений «псковской Атлантиды» отыскали множество предметов из кости и рога, самый необычный их которых – ковш с ручкой в виде птичьей головы. Предполагают, что когда-то там стояла косторезная мастерская.

Еще одна удивительная находка – часть лыжи позднего неолита. Она сделана из вяза, причем сделала тщательно, вероятно, даже отполирована: на поверхности не нашли следов рабочих инструментов. Радиоуглеродный анализ показал, что лыжу изготовили в начале второй половины третьего тысячелетия до нашей эры. Пока это древнейшая из всех лыж.

КАМЕННОЕ СОЛНЦЕ

На кругах из камней с отходящими от них лучами сосредоточились с 2012 года. Каменные «солнца» обнаружили в поселении под условным названием «Дубокрай I».

– Зафиксированы большие камни, образовывающие круг диаметром четырнадцать метров, от которого отходили четыре «уса», – сообщали исследователи. – Форма сооружения позволяют высказать гипотезу, что это первое в лесной зоне Восточной Европы мегалитическое (то есть сделанное из огромных каменных глыб. – Прим. ред.) сооружение.

Каменные конструкции на дне Сенницы. Фото: Фонд «История Отечества»

В этом сезоне исследования под водой Сенницы и на ее берегах в районе «Дубокрая I» шли силами петербургских студенческих отрядов. После курса подготовки в мае организовали первый выезд.

– Провели детальные топографические и геофизические работы, аэрофотосъемку, – сообщают в фонде. – Особенно важно это было для подводной части, где работы идут в условиях плохой видимости.

Результатом работ стали подробная топографическая карта и трехмерная модель. Исследования продолжаются.