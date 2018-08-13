«Пил кровь, хотел зарезать брата и одноклассника»: подросток, устроивший поджог уникальной церкви в Карелии, два года увлекался сатанизмом

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-13T15:37:50+03:00

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«Аве сатана». Такой статус красуется на странице 15-летнего подростка из Петрозаводска Антона Семенова (имя изменено – прим.ред.). Школьника сейчас подозревают в поджоге уникальной «Успенской церкви» XVIII века в Карелии. Памятник архитектуры был построен в 1774 году на закате деревянного зодчества и долгое время был местной достопримечательностью. Ранним утром 10 августа храм вспыхнул как спичка. Поджог храма оказался шоком для всех местных жителей. Но не менее следователей удивила и личность «пиромана». Антон Семенов сам признался в преступлении и, судя по всему, в этом парень не раскаивается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/663801" frameborder="0"></iframe> В Кондопоге сгорела уникальная деревянная церковь XVIII века.

«РИСОВАЛ САТАНИСТСКИЕ СИМВОЛЫ НА СТЕНАХ»

- Антон раньше был как все обычные дети: гулял, купался и все такое, - рассказывает приятель Семенова Игорь. – Любил играть в компьютерные игры. Еще увлекался историей про Припять. Но два года назад он резко поменял свои интересы и увлекся сатанизмом.

Подросток раньше увлекался компьютерными играмиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Свою страницу в социальной сети Антон превратил в настоящий «храм сатаны». Именно так называется одна из групп парня. Парень активно постил оккультные картинки и подписывался на группы: «Орден Тьмы», «Восход Люцифера», «SATANISM», «Сатанизм в обществе», «обряды черной магии» и другие. О своем новом увлечении парень рассказал и друзьям.

- В этом году он приехал к нам в деревню и заявил, что два года увлекается сатанизмом, - продолжает Игорь. - Как он объяснил это, ему просто стало интересно. Он ходил на заброшенные постройки, рисовал там символы всякие, якобы пил кровь.

парень увлекался сатанизмом Фото скрин страницы

«ГОВОРИЛ ПРО ЦЕРКОВЬ В ОГНЕ»

По словам друзей, после увлечения сатанизмом Антон стал агрессивным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/663803" frameborder="0"></iframe> Пожар в деревянной церкви Успения Богородицы: Карелия лишилась уникального памятника архитектуры.

- Тоха говорил, что в школе он хотел прирезать своего одноклассника, но это уже психически нездоровая ерунда, у него справка есть, - негодуют друзья Антона. – Еще он хотел одного из наших общих знакомых прирезать. Потом еще был случай – он хотел со спины напасть с ножом на своего брата, но тот вовремя заметил. Мы знаем, потому что его брат тоже гуляет с нами, как и Антон. Мы пытались его отговорить от этих увлечений, но до него не доходило. А гулять с ним нам это не мешало. У нас большая компания из 10 человек, и он не особо выступает.

Церковь сгорела за 20 минут Фото: ГУ МЧС по Республике Карелия

К слову, парень своим друзьям говорил про то, что хочет увидеть церковь в огне. Но друзья восприняли это как шутку.

- Он просто как в шутку говорил - чтобы она сгорела, - поясняет Игорь. – Он не говорил всерьез. После поджога Тоха, вроде как, пешком пошел в город. Его задержали по пути. При допросе он якобы сказал, что это он, после чего начал смеяться. Родители Антона не знали про его увлечения. У нас живет его бабушка. Раньше она часто выходила на свои грядки. Сейчас на улице не появляется.

Церковь выгорела полностью Фото: ГУ МЧС по Республике Карелия

Сейчас следователи уже задержали Антона.

- Исходя из обстоятельств произошедшего, для определения вменяемости несовершеннолетнего по делу назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза, - поясняют в СУ СКР по Республике Карелия. - С учетом возраста фигуранта он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Карелия.

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