2018-08-13T15:37:50+03:00
Происшествия

«Пил кровь, хотел зарезать брата и одноклассника»: подросток, устроивший поджог уникальной церкви в Карелии, два года увлекался сатанизмом

Друзья задержанного школьника рассказали, как пироман увлекся черной магией. Следователи поместили подростка в центр временного содержания [фото, видео]
Роман ЛЯЛИНАлександра СУРИС
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Подозреваемого подростка задержали Фото: Фото: Карельский колорит/vk.com, скрин с видео/личная страница героя публикацииПодозреваемого подростка задержали Фото: Фото: Карельский колорит/vk.com, скрин с видео/личная страница героя публикации
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«Аве сатана». Такой статус красуется на странице 15-летнего подростка из Петрозаводска Антона Семенова (имя изменено – прим.ред.). Школьника сейчас подозревают в поджоге уникальной «Успенской церкви» XVIII века в Карелии. Памятник архитектуры был построен в 1774 году на закате деревянного зодчества и долгое время был местной достопримечательностью. Ранним утром 10 августа храм вспыхнул как спичка. Поджог храма оказался шоком для всех местных жителей. Но не менее следователей удивила и личность «пиромана». Антон Семенов сам признался в преступлении и, судя по всему, в этом парень не раскаивается.

В Кондопоге сгорела уникальная деревянная церковь XVIII века.

«РИСОВАЛ САТАНИСТСКИЕ СИМВОЛЫ НА СТЕНАХ»

- Антон раньше был как все обычные дети: гулял, купался и все такое, - рассказывает приятель Семенова Игорь. – Любил играть в компьютерные игры. Еще увлекался историей про Припять. Но два года назад он резко поменял свои интересы и увлекся сатанизмом.

Подросток раньше увлекался компьютерными играми Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подросток раньше увлекался компьютерными играмиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Свою страницу в социальной сети Антон превратил в настоящий «храм сатаны». Именно так называется одна из групп парня. Парень активно постил оккультные картинки и подписывался на группы: «Орден Тьмы», «Восход Люцифера», «SATANISM», «Сатанизм в обществе», «обряды черной магии» и другие. О своем новом увлечении парень рассказал и друзьям.

- В этом году он приехал к нам в деревню и заявил, что два года увлекается сатанизмом, - продолжает Игорь. - Как он объяснил это, ему просто стало интересно. Он ходил на заброшенные постройки, рисовал там символы всякие, якобы пил кровь.

парень увлекался сатанизмом Фото скрин страницы

парень увлекался сатанизмом Фото скрин страницы

«ГОВОРИЛ ПРО ЦЕРКОВЬ В ОГНЕ»

По словам друзей, после увлечения сатанизмом Антон стал агрессивным.

Пожар в деревянной церкви Успения Богородицы: Карелия лишилась уникального памятника архитектуры.

- Тоха говорил, что в школе он хотел прирезать своего одноклассника, но это уже психически нездоровая ерунда, у него справка есть, - негодуют друзья Антона. – Еще он хотел одного из наших общих знакомых прирезать. Потом еще был случай – он хотел со спины напасть с ножом на своего брата, но тот вовремя заметил. Мы знаем, потому что его брат тоже гуляет с нами, как и Антон. Мы пытались его отговорить от этих увлечений, но до него не доходило. А гулять с ним нам это не мешало. У нас большая компания из 10 человек, и он не особо выступает.

Церковь сгорела за 20 минут Фото: ГУ МЧС по Республике Карелия

Церковь сгорела за 20 минут Фото: ГУ МЧС по Республике Карелия

К слову, парень своим друзьям говорил про то, что хочет увидеть церковь в огне. Но друзья восприняли это как шутку.

- Он просто как в шутку говорил - чтобы она сгорела, - поясняет Игорь. – Он не говорил всерьез. После поджога Тоха, вроде как, пешком пошел в город. Его задержали по пути. При допросе он якобы сказал, что это он, после чего начал смеяться. Родители Антона не знали про его увлечения. У нас живет его бабушка. Раньше она часто выходила на свои грядки. Сейчас на улице не появляется.

Церковь выгорела полностью Фото: ГУ МЧС по Республике Карелия

Церковь выгорела полностью Фото: ГУ МЧС по Республике Карелия

Сейчас следователи уже задержали Антона.

- Исходя из обстоятельств произошедшего, для определения вменяемости несовершеннолетнего по делу назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза, - поясняют в СУ СКР по Республике Карелия. - С учетом возраста фигуранта он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Карелия.

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