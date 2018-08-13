2018-08-13T20:13:30+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге скончался дирижер Лео Корхин

При участии Лео Вениаминовича была записана музыка к фильмам «Белое солнце пустыни» и «Женя, Женечка и «катюша»
Леонид РОМАНОВ
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Коллеги Лео Корхина скорбят в связи с утратой Фото: Ольга КорхинаКоллеги Лео Корхина скорбят в связи с утратой Фото: Ольга Корхина
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В Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России Лео Корхин. Лео Венимаминович больше 50 лет был художественным руководителем Ленинградского, а затем Петербургского балета на льду. С 1999 года дирижер преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

- Лео Корхин родился в Киеве, - рассказывают в пресс-службе городского комитета по культуре Санкт-Петербурга. - Принимал участие в Великой Отечественной войне. В послевоенные годы учился в киевской музыкальной школе. Еще во время учебы, начиная с 1944 года, Корхин работал дирижером в Государственном симфоническом оркестре УССР. По окончании консерватории уехал в Донецк, где 3 года работал с местным оркестром.

В Ленинград Лео Корхин переехал в 1954 голду. При участии Лео Вениаминовича была записана музыка к известным фильмам «Белое солнце пустыни» и«Женя, Женечка и «катюша».

- Пройдя большой жизненный и профессиональный путь Лео Вениаминович Корхин заслужил уважение коллег, пользовался большим авторитетом в культурном сообществе, - делятся коллеги Лео Корхина. - Он был известен как выдающийся профессионал, большой мастер, человек всей душой преданный призванию. Таким он и останется в памяти коллег и близких.

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