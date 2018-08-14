На какую сумму претендует Матильда Шнурова при разводе с лидером группы «Ленинград»

СЕГОДНЯ 17:04 2018-08-14T17:05:23+03:00

Бывшим супругам придется "распилить" пять квартир, четыре машины и 14 миллионов долларов

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По данным журнала «Форбс», доход лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в 2018 году составил 13,9 млн. долларов. Музыкант обскакал даже Филиппа Киркорова, заняв второе место среди самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. Впрочем, эксперты скептически относятся к этим результатам, мол, реальные доходы Шнура, учитывая число его концертов и переполненные стадионы, никак не могут быть меньше 30 млн долларов в год.

И, правда, Шнур сам заявлял, что основной его доход – это концерты. Артист даже создал ИП и заключает контракты на выступления. По некоторым данным, он получает по 100 тысяч рублей за концерт. А их бывает по 70 в год.

Вторая строчка дохода - корпоративы. Группа «Ленинград» выступает за гонорар от 150 тысяч долларов. На праздники может заломить и 300 тысяч! Негоже звезде такого уровня выходить на сцену за меньшие деньги.

Сергей активно снимается и в рекламе, а еще продает посты в своих соцсетях. К примеру, в интервью Юрию Дудю он сообщил, что реклама в его инстаграме стоит 1,5 миллиона рублей. И он может назвать минимум тррех клиентов, которые заплатили ему такие деньжищи всего лишь за упоминание.

И вот развод с Матильдой. "Комсомолка" решила разобраться, чем же владели супруги. Итак. У них самое дорогое и самое элитное жилье в Санкт-Петерьбурге. Сергей и Матильда жили в доме постройки 1916 года. Это бывший доходный дом Веге на набережной Крюкова канала около Мариинского театра. Жилье в 150 квадратов риэлторы оценивают примерно в 20 млн. рублей.

Идем дальше. У пары были еще две квартиры в доме на улице Пестеля 1889 года, рядом с театром балета Бориса Эйфмана. 340 квадратных метров зарегистрированы на Матильду. По примерным оценкам – это около 35 млн. рублей.

И это еще не все. Две квартиры и веранда на улице Чайковского, напротив Летнего сада, в доме 1846 года постройки. Стоимость этой элитной недвижимости в самом сердце Северной столицы более 45 млн. рублей.

У Шнуровых есть общий бизнес, причем в разных сферах. Матильда грамотно вкладывала деньги супруга - в 2011 году открыла первую петербургскую балетную школу для взрослых «Айседора». Однако это предприятие вот уже много лет не дает прибыли, а даже, наоборот, приносит одни убытки.

Через год, опять же, при капиталовложениях супруга, Матильда запустила еще один проект – ресторан, который ежемесячно приносит по 9 миллионов рублей. За год - 108 миллионов.

Была также запущена марка одежды Snurovs, однако она не пользовалась спросом, и уже с 2015 года денег не дает.

Переходим к другим доходам. Сергей Шнуров пополам вместе со своей бывшей женой Светланой Костицыной является собственником ЗАО «Шнурок», которое владеет товарным знаком «Ленинград». Чистая прибыль ЗАО за 2016 год – 24 млн. рублей, сколько было в прошлом, история умалчивает.

Также в гараже у Сергея стоит Toyota Land Cruiser 200. На Матильду оформлены два BMW, а также редкая Alpina B6. Да, подарок Шнура стоимостью 5 млн долларов, горел два года назад на парковке перед Мариинским театром. Однако ее восстановили.

Да уж, попилить пять квартир, четыре машины и 14 миллионов долларов непросто. Есть данные, что Матильда претендует даже не на половину всего этого богатства, а на 90%. Чем закончится эта история, пока никто не знает. Сами любящие когда-то друг друга супруги отказываются комментировать финансовую сторону из развода.

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