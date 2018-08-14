"Немного жаль": В детском лагере Новгородской области запретили песни Киркорова и Бузовой

СЕГОДНЯ 18:11 2018-08-14T18:40:26+03:00

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"Лагерь находится в живописнейшем уголке Окуловского района Новгородской области. Это идеальное место для детского отдыха, здесь ребята забывают про современные гаджеты, дышат полной грудью чистым воздухом, наслаждаясь свободой и простором".

Именно такое описание у спортивного центра "Олимпиец" на его официальном сайте и, не поверите, на деле все так и есть. Даже хуже. Или лучше. Это уж решать самим ребятам и их родителям, которые его выбрали для летнего отдыха. Но судя по тому, что кто-то из бывших школьников выложил в соцсети внушительный список запретов, действующий на территории лагеря, каникулы им показались сомнительными.

- Вот черный список слов: пьяный, курим, рэп, бери, грязный, давай, умалишенный, фонарь, дуть, играть. Все песни, в названии которых содержатся данные слова, также под запретом, - написал аноним. - А еще в лагере нельзя слушать Бузову, Киркорова и много кого еще.

А их-то за что? С этим вопросом корреспондент "Комсомолки" бросился звонить в "Олимпиец".

- Да, в нашем лагере действительно есть черный список, запрещающий песни, которые содержат нехороший подтекст или нецензурные выражения, - пояснила «КП» - Петербург» начальник лагеря Лариса Судиловская. - Это и песни Ольги Бузовой, и Филиппа Киркорова, а еще Скриптонита, Элджея, Монеточки, Тимати и других исполнителей.

- То есть детям запрещено петь и включать песни этих артистов? Понятно. А как это вы отслеживаете, Лариса Михайловна? И есть ли наказания для нарушителей? Лагерь у вас спортивный, может, 100 отжиманий за "Мало половин"?

- Нет никаких наказаний, мы просто не включаем эти песни! Мир не сошелся на Ольге Бузовой и Филиппе Киркорове! - восклицает Судиловская. - А что ребята слушают в наушниках, мы вовсе не контролируем! Что касается Киркорова, то вы же понимаете, о какой песне в данном случае идет речь? Ну, «Цвет настроения синий».

Полный список запретов лагеря "Олимпиец".Фото: СОЦСЕТИ

Лариса Михайловна отмечает, что за 21 день, что длится смена в "Олимпийце", детям есть, чем заняться. Педагогический состав старается максимально нагружать ребятишек - игры на свежем воздухе, КВН, настольные игры и... дискотеки.

- А на дискотеках какая музыка играет, Лариса Михайловна?

- Педагогический коллектив лично отслушивает треки и решает, что подходит для музыкальной программы, а что - нет.

Отметим, что "Олимпиец" принимает в свой лагерь детей от 6,5 лет до 17 лет. И если малыши пока еще не могут отличить Бузову от Монеточки, то вот подросткам, наверняка, обидно, что их прощальный огонек пройдет не "Под звуки поцелуев"...

- Если честно, мы не понимаем, почему СМИ раздули эту новость, - вздыхает под конец беседы Лариса Михайловна. - Мы всего лишь не включаем в лагере песни, в которых есть мат. Есть вот группа Quest Pistols, их можно слушать. Все современные песни без подтекстов у нас в лагере можно слушать.

Отдохнуть от песен Бузовой и Киркорова можно в "Олимпийце". Жаль, что в лагере нет смен для взрослых.Фото: СОЦСЕТИ

КОМПЕТЕНТНО

Психолог Павел Озеров: Все запреты должны быть отражены в Уставе лагеря

- Политика запретов не слишком эффективна. Это скорее вкусовые предпочтения администрации лагеря. Это имеет право на существование, но тогда это должно быть отражено в Уставе лагеря и родители отправляя ребенка туда, должны знать об этом. С другой стороны, музыка, которую запретили, довольно посредственна. Если ребенок дома слушает только Бузову, а, приехав в лагерь, переходит на альтернативную музыку, ничего плохого в этом нет. Его вкус может поменяться.