Зенит – Динамо 16 августа 2018: Прогноз на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы

СЕГОДНЯ 23:09 2018-08-14T23:10:14+03:00

Прогноз на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Зенит – Динамо. Встреча состоится 16 августа 2018 года в 20.00 в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский»

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Прогноз на матч: 2:0 (победа «Зенита»)

Ответная игра третьего квалификационного раунда Лиги Европы 16 августа 2018 года станет для петербуржцев делом чести. По крайней мере, на это очень хочется надеяться. После пощечины в Минске, где сине-бело-голубые разгромно проиграли 0:4, «Зенит» должен показать достойный футбол.

Это тем более важно, что начало российского чемпионата, несмотря на лидерство петербургской команды, не впечатлило ни болельщиков, ни специалистов. Все три победы – над дебютантом Премьер-Лиги «Енисеем», тульским «Арсеналом» и казанским «Рубином» были добыты с большими трудностями.

Под руководством Семака, чей приход на пост главного тренера команды с восторгом встретили болельщики, «Зенит» не показывает уверенного футбола. Авансы надо отрабатывать, и Сергей Богданович наверняка это понимает. Разнос в Минске, устроенный местным «Динамо» 9 августа, стал холодным душем для тренера.

На ту игру Семак выставил чуть ли не дублирующий состав, за что и поплатился. Когда команда проигрывает 0:4 - это ошибка тренера. После матча на пресс-конференции рулевой «Зенита» оправдывался за подбор игроков разной степенью их готовности. А по поводу результата заявил, что у петербургской команды еще есть шансы.

Главный тренер ФК Зенит Сергей Семак.Фото: Александр ГЛУЗ

Семаку вторил бывший капитан и тренер сине-бело-голубых Владислав Радимов, посоветовавший не смеяться раньше времени, а дождаться ответной игры. Но самое громкое заявление сделал Артем Дзюба.

- Мы повоюем - это точно! «Динамо» - молодцы, для нас это была определенная пощечина. Знаете, мне не понравился фон после матча: соперник как-то очень раздухарился. Понятно, что 4:0 - это заявка весомая, но мы повоюем. Без боя им не сдадимся.

Что касается прогнозов матча Зенит - Динамо 16 августа, то все специалисты отдают предпочтение питерскому клубу. Во-первых, чтобы реабилитироваться Семак наверняка выставит самый боевой состав с Дзюбой, Ивановичем, Кузяевым и Луневым в воротах. Во-вторых, сами футболисты попробуют доказать, что они не мальчики для битья.

С другой стороны, против петербургской команды будет играть тот факт, что встреча на «Петровском» пройдет без зрителей – это наказание от УЕФА за прошлогодние выходки фанатов на игре с «Лейпцигом». На стадионе смогут присутствовать только 200 болельщиков. И все они будут динамовскими.

Но даже если «Зенит» включит все скорости, то отыграть четыре мяча будет практически нереально. Прошлогодний пример, на который намекал Радимов, – «Барселона», проигравшая 0:4 «Пари Сен-Жермену» на выезде и вышедшая в следующий этап после домашней победы 6:1 – сродни чуду, которое бывает раз в сто лет.

Скорее всего, петербуржцы соберутся и победят минских «Динамовцев», но пройти дальше им вряд ли удастся.