2018-08-14T10:33:31+03:00
Спорт

Артем Дзюба: «Если кто-то беспокоится, то в Турцию я точно не поеду»

Нападающий «Зенита» остается с «сине-бело-голубыми»
Елена МОЛОДКИНА
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Форвард продолжит забивать за "Зенит"Форвард продолжит забивать за "Зенит"Фото: Александр ГЛУЗ
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Чемпионат мира по футболу, который прошел этим летом в России, сделал из нападающего «Зенита» Артема Дзюбы настоящую звезду. Пока болельщики плачут от счастья при одном только виде «зенитовца», зарубежные клубы соревнуются за право купить россиянина. Ну или хотя бы взять в аренду.

Англия, Франция, Италиякуда только не сватала пресса и агенты Дзюбу. Переговоры шли, слухи полнились, болельщики волновались.

В последние несколько дней говорили о том, будто Артем уезжает в Турцию. Якобы местный «Галатасарай» практически договорился о трансфере и с «Зенитом», и с самим игроком. Будто улажены уже почти все формальности, и сезон Дзюба продолжит там.

На счастье питерских болельщиков Дзюба остается в стане «сине-бело-голубых», о чем он заявил на пресс-конференции после матча с «Рубином», в котором, кстати, «Зенит» в меньшинстве одолел казанцев 1:0.

- Могу приоткрыть секрет: я хотел уехать в Англию, но очередной агент меня кинул. Понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди. Это жизнь, я очень рад, что остался в «Зените». У меня был разговор с руководством и Сергеем Богдановичем. Если кто-то беспокоится, то в Турцию я точно не поеду. Еще раз говорю, что остаюсь в «Зените», - цитирует Дзюбу официальный сайт клуба.

Болельщики счастливы и надеются на Артема, в первую очередь, в ответном матче квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо». В первой встрече Дзюба не принимал участие, и «сине-бело-голубые» проиграли со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, «Зениту» надо не просто выигрывать дома, а наказывать гостей с еще более разгромным счетом.

- Мы повоюем, это точно. «Динамо» - молодцы, для нас это была определенная пощечина… Понятно, что 4:0 – это заявка весомая, но мы повоюем. Без боя мы не сдадимся, - говорит Дзюба.

Напомним, ответная игра пройдет на «Петровском» 16 августа, но при пустых трибунах. А вот зрителей ждут на стадионе «Санкт-Петербург», где игру будут транслировать на гигантском экране, а Александр Кокорин, который еще восстанавливается после травмы, устроит автограф-сессию.

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