Теперь официально: Матильда показала свидетельство о расторжении брака с Сергеем Шнуровым

СЕГОДНЯ 17:23 2018-08-15T17:39:19+03:00

Бывшая супруга лидера группы "Ленинград" рассказала, как они со Шнуром поделили имущество

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- Наш брак официально расторгнут, - такой новостью поделилась сегодня со своими подписчиками бывшая жена лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильда.

В качестве доказательства Матильда Шнурова, которая прожила с Сергеем 8 лет, показала официальное свидетельство о расторжении брака. Его ей, судя по записи, выдали 15 августа 2018 года.

Несмотря на то, что новость о разрыве звездной пары появилась еще в конце мая, многие поклонники верили, что брак еще можно спасти. Потом появились слухи, что Матильда претендует на большую часть совместно нажитого имущества. А это 5 квартиры в Петербурге, 4 дорогих авто и состояние - более 10 миллионов долларов США. Как удалось узнать "КП" - Петербург, иск о разделе имущества Матильда собиралась подать, но, видимо, в этом уже нет нужны - бывшие супруги договорились полюбовно.

- Раздел имущества произошел по обоюдному согласию, - прокомментировала Матильда.

Матильда и Сергей Шнуров официально разведены.

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