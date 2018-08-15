Сергей Шнуров съехал с квартиры, в которой 8 лет жил с Матильдой

СЕГОДНЯ 18:28 2018-08-15T18:33:03+03:00

Сергей Шнуров теперь официально холост. От Матильды он съехал два месяца назад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В отношении Сергея и Матильды Шнуровых окончательно поставлена точка. Бывшая жена лидера группировки "Ленинград" 15 августа 2018 года получила свидетельство о рассторжении брака. Официальный документ Матильда Шнурова сразу же показала своим подписчикам в Instagram и объяснила, зачем это делает.

- Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи, - объяснила свой поступок Матильда. - Раздел имущества произошел по обоюдному согласию.

Как удалось выяснить "КП" - Петербург" Матильда и Сергей Шнуров не живут вместе больше двух месяцев. Столько же звездная пара больше не в друзьях друг у друга в Instagram.

Матильда и Сергей Шнуров официально разведены.

В течение 8 лет, что длился брак Шнуровых, Матильда и Сергей жили в элитной квартире в центре Санкт-Петербурга. Большое шестиэтажное здание в стиле неоклассицизм - доходный дом Веге - с двором-курдонером резко выделяется на фоне соседних зданий. Попасть в парадную могут только свои - вокруг дома внушительное стальное ограждение, видеонаблюдение и две консьержки на территории.

- Сергей съехал отсюда в мае, если я правильно помню, - рассказал «КП» - Петербург» охранник. - Пара они красивая была, всегда здоровались, вежливые очень. Сейчас Матильда живет в этой квартире одна. Сергей, когда переезжал, забрал все свои вещи. С тех пор он тут ни разу не появлялся.

Пара была в браке 8 лет Фото: www.instagram.com/shnurovs/

Вероятно, Матильда решила остаться жить в квартире в доме на набережной Крюкова канала из-за того, что он находится очень близко к ее работе. До ресторана «Кококо» всего два километра, до балетной школы - еще столько же. В общем, все условия для комфортной жизни, к которой Матильда давно успела привыкнуть.

- Сергей всегда делает широкие жесты, - признался «КП» бывший участник «Ленинграда» и друг Шнура Стас Барецкий. - Он всегда все оставляет бывшим женам. Когда они жили еще со Светланой Костицыной, которая воспитывала их общего сына Апполона, он мало что оформлял на себя. Думаю, в браке с Матильдой он делал тоже самое.

В этом доме на набережной в центре Петербурга несколько лет жили Сергей Шнуров и Матильда. Фото: www.citywalls.ru

После расставания с Матильдой Сергей Шнуров практически все время в разъездах - путешествует с друзьями, дома в Петербурге появляется не часто. Сейчас Шнур в Монако, а когда вернется в Северную столицу, скорее всего, поедет в свою другую квартиру на набережной реки Фонтанки. Как известно «Комсомолке», там живет мама артиста Надежда Евдокимовна.

Как мы уже писали, помимо апартаментов на Крюковом канале Шнурову принадлежат еще минимум три квартиры в Петербурге.

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