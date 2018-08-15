В Петербурге сирот, которых 15 лет насиловали в детдоме, заставляли отказаться от показаний, угрожая убийством

15 Авг. 19:30 2018-08-15T23:03:16+03:00

Педагогов и фотографа, извращавшихся над воспитанниками и снимавших детскую порнографию, в ближайшее время отправят под суд

Изменить размер текста: A A

В массовых изнасилованиях воспитанников в Центре содействия семейному воспитанию № 8 ( бывший детдом № 10 - прим.ред.) в Петербурге следователи разбирались целый год. О надругательствах в интернате стало известно после того, как на откровения о своем тяжелом детстве решился бывший воспитанник 27-летний Яков Яблочник. В детский дом Яша попал в 7 лет. С тех пор его жизнь превратилась в сущий ад.

«ВОДИЛ НА ЧЕРДАКИ И В САУНЫ»

- Когда мне было 13 лет, к нам стал приходить бывший выпускник детдома, который сейчас работает в социальной гостинице «Мечта», - рассказывает Яша. - Сначала он уединялся с 11-летним Русланом. Потом со мной. Первый раз это случилось в общем туалете. Он уводил меня в соседние дома, на чердаки, снимал сауны, просто уводил в парадные и заставлял заниматься с ним сексом. За одну встречу платил 500 рублей.

Яша Яблочник рассказал о своем детстве в интернатеФото: СОЦСЕТИ

Такие "встречи" продолжались до тех пор, пока Яша не выпустился из детского дома. Яблочник оказался не единственной жертвой насилия. Надругательства в детском доме, как оказалось, продолжались 15 лет - с 2002 по 2017 год. Личности обвиняемых заставляют ужаснуться. По делу проходит бывший директор школы № 565 (находится в одном здании с детским домом) Станислав Виноградов. Педагогу - 72 года. За его плечами 40 лет работы с учениками. Заслуженный учитель России, отец двоих детей.

Бывший директор 565-ой коррекционной школы Станислав ВиноградовФото: Олег ЗОЛОТО

Еще один обвиняемый - воспитатель Центра содействия семейному воспитанию 48-летний Михаил Елин. В свое время он занимал должность замдиректора. Что удивляет, у мужчины тоже ребенок и две внучки. Еще трое обвиняемых - бывшие воспитанники интерната. Один из них - 42-летний куратор социальной гостиницы для детей-сирот «Мечта» Кирилл Покалюк. Мужчина позиционировал себя как активный помощник детским домам. Покалюк просил денег у знаменитостей для воспитанников интерната. Среди благотворителей есть даже Ксения Собчак. К слову, именно изнасилования Сергея Покалюка в красках описывал Яша Яблочник.

«НАСИЛЬНИКИ САМИ БЫЛИ ЖЕРТВАМИ ИЗВРАЩЕНЦЕВ»

Интересно, что многие насильники и сами в свое время были жертвами извращений. Например, детдомовец, работавший потом вахтером, Павел Прикащиков.

- Меня заставили, я не хотел, я получал угрозы, - пытался оправдаться Прикащиков. - Мне пришлось в этом участвовать. Такая же участь и у бывшего воспитанника Андрея Соловьева.

- Когда они были в детдоме, их насиловали, - поясняют силовики. - А потом эти ребята сами продолжили в том же духе. Пугает, что некоторые из них после этого устраивались вожатыми в детские лагеря.

Бывший воспитанник Андрей СоловьевФото: Олег ЗОЛОТО

Сами педагоги уверяют - стали жертвами клеветы воспитанников. Вину они не признают и до последнего пытаются доказать, что изнасилования - выдумки детей.

- Я вообще не понимаю, как оказался в этой компании, - уверял следователей Станислав Виноградов. – К интернату я не имею отношения, я был директором коррекционной школы. Вообще я думаю, что этот Яша таким образом просто старается славы себе снискать.

Кирилл Покалюк и вовсе заявляет, что Яша для него был как сын.

- Мы с Яковом много где вместе бывали, я его везде водил. Он меня даже папой называл, - признавался Покалюк.

Кирилл Покалюк с Ксенией Собчак во время ее визита в Петербург.

«ИЗВРАЩЕНИЯ СНИМАЛИ НА ФОТО»

Одним насилием над воспитанниками дело не ограничилось. Детей интерната снимали также в порнографии. Этим занимался 55-летний фотограф Александр Брыков. Извращения проходили в квартире педофила.

- В 2005 году я пришел к Брыкову в квартиру на Ленинском проспекте вместе с учительницей из нашего детдома, - рассказывает один из учеников. - Это она нашла объявление в газете о том, что требуются мальчики для съемок возраста до 17 лет. Со мной еще был друг. Его не взяли, а я прошел. Кастинг длился два часа.

Воспитатель Центра содействия семейному воспитанию №8 Михаил Елин

Брыков втирался в доверие к детям, рассказывая о своей сложной судьбе и неудавшейся карьере. Деньги же, по словам педофила, он зарабатывал для своей пожилой мамы. После душещипательной истории мужчина просил подростков раздеться.

- За «сольник», это когда ты один перед камерой, Брыков платил 500 рублей за час съемок. Если же ты снимаешься в компании (фактически занимаешься сексом на камеру), ценник вырастает. Каждый из участников получал по тысяче за тот же час, - делятся шокирующими подробностями участники откровенных сцен.

Порнография позже попадала на зарубежные сайты для извращенцев.

Выпускник детского дома Павел ПриказчиковФото: Олег ЗОЛОТО

«ШАНТАЖ И УБИЙСТВО»

Когда обо всех ужасах стало известно, обвиняемых задержали. Но на этом история для воспитанников не закончилась. Как сейчас выяснилось, сразу же после откровенных рассказов детям посыпались угрозы.

- Бывший воспитатель детского дома Валентин Михайлов (родственник одного из обвиняемых Вячеслава Прикащикова) принуждал потерпевших к даче ложных показаний, уклонению от дачи показаний, шантажируя и угрожая убийством, - рассказывают в СКР.

Кирилл Покалюк, куратор социальной гостиницы для детей-сирот "Мечта"Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас следователи уже закончили расследование уголовного дела и готовы передать материалы в суд.

- По данным следствия, с 2002 по 2017 годы Станислав Виноградов, Михаил Елин, Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев совершали мужеложство и иные насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников детского дома, - поясняют следователи. - В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела. Александр Брыков обвиняется в изготовлении и распространение порнографических материалов, а также насильственных действиях сексуального характера.

К слову, силовики продолжают сейчас расследовать еще одного уголовное дело в отношении бывшего директора детского дома Натальи Федоровой, которую обвиняют в халатности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Петербурге поймали трех педагогов, которые пять лет насиловали сирот

Масштабные обыски по делу о сексуальном насилии над детдомовцами прошли 24 апреля. В шесть утра около сорока оперативников нагрянули сразу по девяти адресам.

- В уголовный розыск и следственный комитет доставлялись подозреваемые, которые начинали говорить практически сразу, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Прямо по ходу допросов они дополняли нашу информацию, озвучивая ранее не известных в этой теме злодеев, новые эпизоды преступлений, имена новых жертв (подробности).

Насиловали и заставляли делать это с другими: жуткие подробности педофильского скандала в детдоме

Мы не виноваты, нас оговорили сироты. Одна песня на разный лад исполняется сейчас фигурантами уголовного дела о массовом насилии над воспитанниками детского дома. К вечеру во вторник, 25 апреля, Следственный комитет вышел в Кировский районный суд с требованием об аресте фигурантов мерзкого дела. По статье, которую им вменяют, всем грозит до двадцати лет лишения свободы (подробности).