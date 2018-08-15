Красочный лайфках: как сделать дом безопасным?

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-15T13:33:16+03:00

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Когда над домом нависает страшное слово «ремонт», приходится одновременно решать множество сложных вопросов. Зачастую из-за всей суматохи даже не успеваешь тщательно выбрать правильные материалы для оформления нового интерьера. Но если некачественную лампу или плинтус можно с легкостью заменить, то плохая краска может даже навредить вашему здоровью. «Комсомольская правда в СПБ» решила рассказать, какими правилами нужно руководствоваться при выборе лакокрасочной продукции!

Шаг первый. Для начала нужно определиться, для каких поверхностей нужно подобрать краску. Ни в коем случае не используйте для внутренней отделки продукцию, предназначенную для наружного покрытия. Некоторые считают, что использование фасадных красок в квартире поможет сделать помещение более прочным. На деле – это лишь нанесет вред здоровью. Чаще всего в красках для наружного применения содержатся специальные добавки, защищающие фасад от внешних воздействий – дождя или ветра. Использование такой «защиты» внутри дома приведет исключительно к головной боли. Выбирайте банки с надписью «для внутренних работ», а вот краску «только для наружных работ» оставьте на полке.

Шаг второй. Чтобы убедиться в безопасности продукции, найдите на упаковке знак «Одобрено ассоциацией качества краски». Такая маркировка гарантирует, что в краске нет вредных для человека тяжелых металлов – ртути или канцерогенного пигментного хромата свинца. А еще это значит, что продукция каждый год проходит независимый аудит.

Шаг третий. В краске не должно быть показателей летучих органических веществ (ЛОС) либо они должны быть минимальные. Европейским нормами для интерьерных дисперсионных красок определен максимальный уровень ЛОС 30 г/л, для водных эмалей 130 г/л, для эмалей на растворителях 500 г/л. Безопаснее использовать водоразбавляемые материалы. Продукты на органических растворителях сертифицированных производителей вполне пригодны к использованию и не являются опасными при правильном применении, а в отдельных случаях просто незаменимы.

Шаг четвертый. Выбирайте краску под конкретную задачу! Для кухни или столовой подойдет краска повышенной прочности, способная выдерживать частое мытье, пары или конденсат. Для ванной комнаты лучше брать лакокрасочную продукцию со специальными свойствами. Это касается стойкости к мытью, эксплуатации в условиях высокой влажности и наличия специальных добавок против плесени и грибка. Потолок лучше всего покрывать глубоко матовыми красками, на которых не видно дефектов или неровностей. Для детских комнат можно применить матовые или полуматовые красители на водной основе, их главное преимущество – безопасность и легкое очищение. Для окрашивания деревянных поверхностей пола в жилых помещениях используются износоустойчивые краски и эмали, а также лаки, подчеркивающие структуру и оттенок древесины. Наиболее подходящими основами для таких материалов являются полиуретановые и алкидно-уретановые типы, позволяющие получить поверхность, максимально стойкую к мытью и механическим воздействиям.

Шаг пятый. Изучите тщательно упаковку! В первую очередь это касается предостережений о работе с материалом. Если какой-то пункт вас смущает (или вы не можете его выполнить), эту краску лучше не брать. Кроме этого обязательно проверьте производителя или импортера. Зайдите к нему на сайт, просмотрите сертификаты и адрес для обратной связи.

Самое важное, что даже качественная краска может быть дешевой! Если она одобрена экспертизой, значит, слой краски точно высохнет за указанное время, добавки действительно защитят от грибка, покрытие будет легко наноситься, ровно ложиться, со временем не потрескается и не потускнеет. Словом, такая краска будет соответствовать заявленному уровню качества, даже при невысокой цене.

Но, безусловно, дорогой продукт будет иметь лучшие качественные характеристики. Ведь при производстве таких красок будут использоваться более качественные, экологичные и безопасные инновационные материал.

При выборе ЛКМ покупателя может удивить широкий разброс цен на материалы с одинаковыми заявленными характеристиками. На это может быть ряд причин. Первая – фактическая разница в основных качественных характеристиках, когда более дорогая краска является более износостойкой, лучше укрывает, удобнее наносится, или не образует потеков. Вторая возможная причина - наличие специальных функций, которыми обладает покрытие после окраски более дорогим продуктом. Это могут быть антибактериальные свойства, улучшенная очищаемость, большая долговечность, теплоотражение и др.

Главное при выборе продукции – изучить тщательно упаковку и характеристики. А потом красить на здоровье!