Умерла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова

СЕГОДНЯ 12:59 2018-08-16T13:09:15+03:00

Елена Шушунова в свое время была настоящей спортивной звездой. Фото: Федерация спортивной гимнастики

Прославленной спортсменке Елене Шушуновой было всего 49 лет

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До своего 50-летнего юбилея Елена Шушунова не дожила всего несколько месяцев. О смерти заслуженного мастера спорта СССР, двукратной олимпийской чемпионки сообщили в Федерации спортивной гимнастики России. Предварительно, причиной смерти Елены Шушуновой стали осложнения после пневмонии.

- Елена Шушунова умерла 16 августа 2018 года в Петербурге, Федерация выражает соболезнования родным, близким и друзьям Елены Львовны и всем российским поклонникам спортивной гимнастики, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Елена Шушунова родилась в 1969 году в Ленинграде. Гимнастикой увлеклась, когда ей было всего шесть лет. Несмотря на успехи, тренеры говорили, что в большой спорт ей дорога закрыта, так как девочка не подходит по фактуре.

Однако упорный труд сделал свое дело – уже в 11 лет Елена стала мастером спорта международного класса.

Шушуновой покорялись все виды гимнастических упражнений. Фото: Федерация спортивной гимнастики

А потом ее пригласили и в сборную страны. Причем спортсменка одинаково успешно выступала во всех видах гимнастических упражнений. В 1982 году Елена победила в вольных упражнениях на юниорском чемпионате Европы, затем – в многоборье на розыгрыше Кубка СССР, стала абсолютной чемпионкой Европы, победив в опорном прыжке, на брусьях и в вольных упражнениях.

На чемпионате в 1985 году Шушунова начала с провала, заняв только 17-е место. Но потом наверстала упущенное, обойдя соперниц.

Настоящий звездный час ее ждал в Сеуле на XXIV Олимпийских играх, но после турнира Шушнова ушла из большого спорта. Тогда – по психологическим причинам. А потом, когда к ней одно за другим поступали предложения стать тренером, она встретила своего мужа – в автосалоне, куда приехала ремонтировать свой автомобиль. Потом свадьба, рождение сына.

Когда Михаил подрос, Елена с единомышленниками создали свое гимнастическое шоу. Но экономическая ситуация в стране не дала тогда проекту развернуться, и проект закрылся.

Елена – одна двух гимнасток мира, которая стала абсолютной чемпионкой Олимпийских игр 1988 года, чемпионата мира 1985 года, Кубка мира и чемпионата Европы 1985 года. Вторая такая же рекордсменка – Людмила Турищева. В 2004 году Шушунову внесли в Международный гимнастический Зал славы.

Уйдя из гимнастики, Елена встретила мужа и родила сына. Фото: Федерация спортивной гимнастики

Свои соболезнования в связи с кончиной Елены Шушуновой выражают гимнасты со всех уголков нашей страны.

- От имени гимнастической общественности Сибири выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу кончины олимпийской чемпионки Елены Львовны, внесшей большой вклад в развитие спортивной гимнастики России. Скорбим вместе с нами, - оставляют соболезнования на официальном сайте Федерации спортивной гимнастики России.

О дате и времени похорон Елены Шушуновой, которая умерла 16 августа, станет известно позднее.