Под Выборгом спасатели откачали пострадавших в пожаре котов

СЕГОДНЯ 15:22 2018-08-16T15:22:52+03:00

В Выборге пожарные откачали котиков после пожара в квартире. Фото: СОЦСЕТИ

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Отправляясь утром в четверг на очередной пожар, дежурные 52 и 53 пожарно-спасательных частей были готовы ко всему. Как, впрочем, и всегда. Но на этот раз кислородные маски очень пригодились. Не людям, а братьям нашим меньшим. Видео того, как спасатели откачивают пострадавшего в пожаре под Выборгом кота, выложили в Сеть очевидцы.

«Когда «спасатель» - это не профессия, а призвание», - подписали интернет-пользователи свой ролик.

На видео лежащему в практически бессознательном состоянии усатому-полосатому спасатели подносят кислород. Несколько секунд, вдох за вдохом, и малыш снова показал признаки жизни. Пока, правда, слабые. Но надежда есть!

- Конечно, у нее такой шок! Давай второму, - слышится голос за кадром.

Второму – это еще одному коту, который тоже еле дышит. Его пожарные тоже спасли из горящей квартиры, и теперь он лежал на мокрой земле, рядом со своим хвостатым собратом, который уже получил свою порцию спасительного кислорода.

На видео попали только два кота. На деле же их было больше. Газон перед жилым домом стал импровизированным госпиталем, в котором, как оказалось, было десять пушистых пациентов.

Пользователи соцсетей восхищаются спасателями.

«Хорошо, что есть такие люди!», «Зачет парням!», «Браво!», «Для таких людей любая жизнь – жизнь», «Пусть таких, как вы, будет намного больше!», - рассыпаются в радостных комментариях обитатели группы «Интересные события в Выборге».

К сожалению, спасти всех котиков не удалось. По словам очевидцев, из десяти пушистиков выжили только четыре. Те, что на видео, - в числе счастливчиков.

КОНКРЕТНО

Пожар в квартире на улице Школьной в Выборге начался сегодня утром. В 10:17 о нем стало известно и пожарным.

- Горела обстановка квартиры на площади 25 квадратных метров. На месте работали девять пожарных и три единицы техники, - сообщали в ГУ МЧС по Ленинградской области.

При этом в управлении подчеркнули, что информации о пострадавших не поступало.