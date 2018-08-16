Радио Рекорд запустило управляемую голосом реклам

СЕГОДНЯ 18:16 2018-08-16T18:15:51+03:00

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- Рекорд является одним из лидеров по объему аудитории в Интернете. Для нас очень важно монетизировать эту аудиторию и давать ей самые прогрессивные формы рекламы. Мы первая радиостанция, которая попробовала данный вид взаимодействия со слушателем. Проанализировав трансляцию 70 online-радиостанций, с уверенностью могу сказать, что большинство слушателей отреагировало положительно на работу сервиса, - прокомментировал Генеральный продюсер Андрей Резников.

Как работает Голосовая реклама:

- Интригуем пользователя коротким аудиосообщением и задаём вопрос о продукте или связанных с ним ассоциациях. Например: «VK Fest в этом году соберет еще больше исполнителей и звезд! Скажи, ты хочешь билет со скидкой?»

- На любой положительный ответ пользователя отвечаем развернутым сообщением о продукте и/или открываем ссылку рекламодателя.

- Если пользователь не проявил интерес, возвращаем его к любимой музыке от лица бренда.

Впервые в истории онлайн-радио пользователи могут ответить рекламодателям. Например, заинтересовало ли их предложение, попросить открыть страницу с рекламируемым продуктом, скачать приложение, услышать больше деталей или даже позвонить. И, конечно, они всегда могут пропустить рекламу, сказав «мне это неинтересно».

Каждый ответ пользователя означает, что рекламу и услышали, и осмыслили, следовательно - запомнили. Таким образом, голосовой интерактив ведет не только к конверсиям, но и влияет на запоминаемость.

Результаты первых кампаний свидетельствуют о высокой вовлеченности пользователей. Даже из тех, кто впервые столкнулся с диалоговой рекламой, каждый четвертый отвечал голосом.

Генеральный директор Unisound Эдуард Рекачинский прокомментировал успешный старт Voice-Activated Ads (VAA) в России: “Благодаря нашей технологии Instreamatic.ai, аудиореклама претендует на крупнейший прорыв за последние 70 лет, эволюционировав из монолога в диалог. Реклама становится не только в разы эффективнее, но и легче, веселее и привлекательнее для пользователей.”

VAA технология Instreamatic.ai интегрирована в приложение Радио Рекорд в iOS и Android и приложение Zvuk.