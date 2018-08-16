"Миссис Россия" 2018: петербурженка пошла на конкурс красоты, чтобы вернуть сына

СЕГОДНЯ 18:51 2018-08-16T19:45:48+03:00

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Петербурженка Зинаида Максимова пошла на конкурс красоты «Миссис Россия» 2018, чтобы публично попросить помощи. Женщина утверждает: бывший муж похитил ребенка и запрещает с ним общаться. Она больше четырех лет не видела сына.

- Это шанс привлечь внимание, об этом тяжело говорить, но я должна, - говорит женщина. – Все произошло еще в 2010 году. Сыну тогда было всего два года. Мы семьей поехали на родину моего бывшего мужа в небольшой город Ямало-Ненецкого округа. С его родными у нас отношения сразу не сложились. Когда супруг предложил остаться, я отказалась. Просто не понимала, зачем переезжать из Санкт-Петербурга в глубинку, где нет таких возможностей для развития ребенка, как в столице. Разгорелась ссора, я в сердцах купила билет до Питера. В день отъезда, пока переносила вещи в такси, родственники закрылись в квартире вместе с сыном. Что я могла сделать? Одна в чужом городе? Мне тогда было 20 лет, я даже не знала, куда обратиться.

По рассказам петербурженки, с этого момента началась настоящая война между бывшими супругами. Зина писала заявление в полицию, обращалась к омбудсмену и в суд с требованием отдать ей ребенка. Решения в ее пользу есть, однако муж их не исполняет.

Зинаида Масимова представляет Ленинградскую область на конкурсе "Миссис Россия"Фото: Предоставлено героем публикации

- Он постоянно скрывался – то жил на Украине, то потом снова на Ямале, хватал под мышку ребенка и уезжал куда-то, даже не думал, что все эти переезды не на пользу малышу, - продолжает Зинаида. – Я написала десятки запросов и обращений в разные ведомства, пытаясь его остановить. Однажды удалось объявить ребенка в федеральный розыск, но за три года разборок я так с ним и не увиделась. Тогда решила действовать по-другому - поехала в родной город мужа поговорить. Встретились мы случайно у местного кинотеатра, он за руку с сыном возвращался домой. Вы не представляете, что со мной произошло! Слезы градом, малыш тоже плачет, сказал, что хочет поехать со мной. Но муж устроил скандал, его знакомые вмешались и просто силой отобрали сына. И пригрозили, мол, еще раз тут появишься, пеняй на себя!

Это была последняя капля. В надежде привлечь внимание, Зина выложила всю историю, фото и документы в соцсети. Однако это дало обратный эффект - наступило четыре года молчания.

За это время Зина снова вышла замуж, у нее появилось еще двое детей. Сейчас женщина участвует в конкурсе красоты и со сцены намерена заявить о своей наболевшей проблеме.

- Да все не так! - возразил отец малыша Антон. Несмотря на уверения красавицы, что она никак не может с ним связаться, журналисты «КП» с первого раза дозвонились на его рабочий телефон. – Я с ней не ссорился, не скрывался и сейчас не скрываюсь. Вы же как-то нашли меня! Вся эта история - дела давно минувших дней, каждый строит свою жизнь. В судьбе сына его мать не участвует и даже не платит алименты, хотя должна по решению суда. Давайте не будем сейчас поднимать эту тему. Я, как и раньше, считаю, то, что мы не смогли ужиться вместе, не должно отражаться на ребенке. Хочет общаться - пожалуйста, хочет видеться – на здоровье! Никогда этому не мешал.

На странице Антона в соцсетях много фото с сыном: вот они на футболе, вот – на хоккее, вот отправились в путешествие под парусом.

Может быть, все на самом деле не так, как говорит претендентка на корону «Миссис Россия»? Может это заявление - способ выделиться из толпы красоток на конкурсе? «КП»-Санкт-Петербург будет следить за развитием этой истории.