Это просто чудо! «Зенит» на домашнем поле забил минскому «Динамо» восемь голов

15 Авг. 23:05 2018-08-16T23:20:51+03:00

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К этому матчу все: и болельщики, и сами футболисты подходили в смешанных чувствах. Напомним, неделю назад казалось, что уже все потеряно: на гостевом поле петербургская команда провела, пожалуй, свой худший матч. 4:0 на табло, абсолютно невнятная ситуация на поле и практически нулевые (повторимся, так казалось) шансы на то, чтобы выйти во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

Ходили слухи, что команда нарочно сливает еврокубок. Мол, лучше сейчас сосредоточиться на РПЛ, а потом сразу играть в Лиге Чемпионов.

- Говорят, Лига Европы не нужна «Зениту», - даже задали главному тренеру Сергею Семаку вопрос на предматчевой пресс-конференции. - Можете прокомментировать?

— Я считаю, что она нам нужна, - уверенно ответил специалист. - Будем делать все, чтобы хорошо сыграть и добиться победы.

И они сделали! Все, и даже больше. С самого начала на поле наши спортсмены выглядели уверенно и напористо. И это при том, что на трибунах их никто не поддерживал! Играли-то без болельщиков, которые в прошлом сезоне неплохо побуянили на матче с «Лейпцигом». А минчан, напротив, поддерживала «делегация» из двухсот человек.

Зенит - Динамо 16 августа. Это был исторический матч.Фото: Александр ГЛУЗ

Зато наши болельщики стояли около «Петровского», где проходил матч. Их крики было слышно даже на поле. Криков тех, кто в те же минуты смотрел игру на экранах стадиона «Санкт-Петербург» спортсмены точно не слышали. Но поддержку - мы верим - чувствовали наверняка. И вот какой результат!

Счет на 22 минуте открыл Леандро Паредес. И это был единственный гол первого тайма. На перерыв команды ушли со счетом 1:0. Напомним, чтобы отыграться после минского провала, забивать надо было минимум четыре, а лучше больше. И при этом не пропустить ни одного.

Второй тайм шел ровно и без событий, пока Паредес не получил желтую карточку, первую в этом матче. А потом все понеслось настолько стремительно....

66 минута - Нобоа забивает второй гол. Прекрасно, но надо еще и еще. Спустя еще 8 минут Паредес зарабатывает вторую желтую и удаление. С этого момента команда играет в меньшинстве.

Но кажется, «Зениту» трудности, которые он сам себе создает, только нравятся. В последних играх РПЛ мы видели, как команда умеет отыгрываться вдесятером. Вышло именно так.

Третий гол на 75 минуте забивает Дзюба. Четвертый - спустя четыре минуты - он же. Счет по итогам двух матчей становится равным и команды уходят на дополнительное время: два тайма по 15 минут.

Игра Зенита с Динамо из Минска завершилась серией пенальти.Фото: Александр ГЛУЗ

В первом дополнительном тайме удача, казалось, отвернулась от футболистов «Зенита» - забил Яхая. И петербуржцам надо было снова отыгрываться, причем забивать не один, а минимум два - гол минчан на чужом поле давал им преимущество.

Во втором дополнительном тайме забил Дриусси, но этого все еще не хватало. На 115-й минуте судья наконец-то назначил пенальти - за нарушение на Роберте Маке. Пробивать пошел Дзюба. Конечно, забил! Казалось бы, за пять минут до конца игры осталось просто удержать счет. Но наши пошли еще дальше. Снова ошибка минчан, фол последней надежды Максима Швецова (был удален с поля), и снова пенальти - Мак был точен! Напомним, до этого момента наши все еще играли в меньшинстве. Но счет 7:1 показался петербургской команде недостаточно разгромным. И практически одновременно с финальным свистком Мак внес в ворота «Динамо» еще один мяч!

8:1 - убедительнейшая победа «Зенита»! Пять из восьми мячей забиты в меньшинстве! Петербургский клуб проходит дальше и встретится в следующем раунде Лиги Европы УЕФА с норвежским «Мольде». Матчи пройдут 23 и 30 августа.

Как тут не вспомнить твит Владислава Радимова, который еще 9 августа предсказал, что «Зенит» пройдет в следующий тур. И даже вспомнил знаменитое противостояние «ПСЖ» и «Барселоны».

- ПСЖ-Барса 4-0 ....Барса -ПСЖ 6:1 ...помним, - написал экс-игрок сине-бело-голубых.

Владислав, вы ошиблись на два гола. В свою пользу!

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