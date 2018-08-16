Курс на «Жукова»: в Петербурге выбирают место для новой станции метро

СЕГОДНЯ 14:55 2018-08-16T15:08:21+03:00

В Петербурге задумались о метро, которое будет построено через девять лет Фото: Метрострой

Но построена она будет не раньше, чем через девять лет

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Смольный планирует продлить Кировско-Выборгскую линию метрополитена. От станции «Проспект Ветеранов» «красную» ветку протянут до «Проспекта Маршала Жукова». Правда, еще очень нескоро. Пока – лишь начинают искать место под новые станции.

«Принимая во внимание обращение Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, осуществить в срок до 30 августа следующего года подготовку документации по планировке территории», - сказано в распоряжении за подписью главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева.

Предложения по планировке Комитет по градостроительству и архитектуре будет принимать до конца осени, затем проект будет дорабатываться. Участок под планировку идет вдоль проспекта Ветеранов от улицы Танкиста Хрустицкого до Авангардной улицы.

Это границы, в которых нужно расположить продолжение "красной" линии метро Фото: gov.spb.ru

АЭРОПОРТ ПРО ЗАПАС

А ведь еще несколько лет назад такой станции в перспективной схеме метрополитена вовсе не было. Местным жителям обещали Красносельско-Калининскую линию – доехать от «Юго-Западной» до «Обводного канала». А ветка от «Проспекта Ветеранов» в планах 2013 года должна была везти пассажиров в Пулково через «Ульянку».

Но, когда городские власти все-таки определились с «аэроэкспрессом», надобность в этом направлении отпала. В Концепции развития транспортной системы Петербурга до 2048 года (она должна лечь в основу транспортного раздела Генплана - прим.авт), метро в Пулково считается альтернативным вариантом. Основным же – как раз «Проспект Маршала Жукова». Причем, если первое после коррекции время в планах все же была станция «Ульянка», то теперь и она ушла «в запас».

Промежуточной между двумя проспектами – Жукова и Ветеранов – должна стать станция «Александрино». Появится ли она не только на карте, но и в реальности, а также, когда же все-таки новые станции будут построены - эти вопросы мы задали специалистам комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Полученный от них ответ обязательно опубликуем.

Схема, на которой появилась станция метро "Проспект Маршала Жукова"

ЛУЧШЕ СТРОИТЬ НОВОЕ

Добавим, «Проспект Ветеранов» на сегодняшний день одна из самых загруженных станций в стране. Дополнительное метро – пусть даже и после 2027 года, как сейчас в планах, здесь вовсе не помешает. Однако, эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин настаивает: продлевать существующие ветки - ошибочное решение для Петербурга.

- Нужны новые линии, а не продолжение старых, - говорит аналитик. – Вспомните, как были «довольны» жители Проспекта Просвещения и Озерков, когда ветку продлили на «Парнас». Поезда оттуда шли уже набитые битком. И здесь будет также, даже, если часть пассажиров заберет на себя соседняя ветка (имеется в виду шестая линия, она пока еще тоже не построена – прим.авт.).

Кроме того, эксперт напоминает: «Проспект Ветеранов» строили в котловане, станция была выведена открытым способом и там большие сложности с тупиками.

- Чтобы эту линию куда-то продлить, придется разворотить очень большую территорию и делать большой вынос коммуникаций, - пояснил «Комсомольской правде в Петербурге» Владимир Валдин. – Поэтому я не очень верю, что там что-то получится сделать. Но, с учетом того, что у нас сейчас везде пытаются воткнуть отель или торговый центр, пусть уж лучше территория будет зарезервирована под метро, даже если его самого там и не будет.