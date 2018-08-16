Полиция Рима занялась расследованием смерти молодой россиянки
28-летняя жительница Петербурга отправилась в тур по Европе 14 июля. Девушка хотела посетить Францию, Испанию и Италию. Первое время россиянка выходила на связь с родственниками, но затем пропала. Обеспокоенная мама обратилась в полицию. И вскоре из Италии пришел ответ - ваша дочь найдена мертвой.
- 15 августа в 17:20 поступил сигнал из полиции, что обнаружено тело россиянки, - пояснили "КП-Петербург" в Консульстве России в Италии. - Сотрудник нашего консульства съездил на место происшествия, встретисля с полицией и вступил в контакт с матерью данной девушки. Сейчас полиция ведет следствие.
Признаков криминала в гибели россиянки, предварительно, нет. Сейчас врачи устанавливают точную причину гибели девушки.