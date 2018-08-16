2018-08-16T17:33:56+03:00
Происшествия

Полиция Рима занялась расследованием смерти молодой россиянки

28-летняя петербурженка отправилась в тур по Европе, а через месяц ее нашли мертвой
Роман ЛЯЛИН
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Полиция Италии проводит проверку после смерти россиянкиПолиция Италии проводит проверку после смерти россиянкиФото: REUTERS
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28-летняя жительница Петербурга отправилась в тур по Европе 14 июля. Девушка хотела посетить Францию, Испанию и Италию. Первое время россиянка выходила на связь с родственниками, но затем пропала. Обеспокоенная мама обратилась в полицию. И вскоре из Италии пришел ответ - ваша дочь найдена мертвой.

- 15 августа в 17:20 поступил сигнал из полиции, что обнаружено тело россиянки, - пояснили "КП-Петербург" в Консульстве России в Италии. - Сотрудник нашего консульства съездил на место происшествия, встретисля с полицией и вступил в контакт с матерью данной девушки. Сейчас полиция ведет следствие.

Признаков криминала в гибели россиянки, предварительно, нет. Сейчас врачи устанавливают точную причину гибели девушки.

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