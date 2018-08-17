2018-08-17T12:33:34+03:00
Происшествия

Актер Евгений Леонов-Гладышев из «Убойной силы» упал и ударился головой по пути на съемки в Москву

Народному артисту РФ провели операцию, сейчас он находится в реанимации [фото, аудио]
Алена ЧИЧИГИНА
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Евгений Леонов-Гладышев из "Убойной силы" упал и ударился головой по пути на съемки в Москву.Евгений Леонов-Гладышев из "Убойной силы" упал и ударился головой по пути на съемки в Москву.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Знаменитый актер Евгений Леонов-Гладышев, сыгравший в фильме «Место встречи изменить нельзя», «Челюскинцы», «На перевале не стрелять», «Инспектор Лосев», в сериале «Убойная сила» и других картинах, попал в больницу Санкт-Петербурга в четверг, 16 августа. Диагно - черепно-мозговая травма.

Для близких и коллег по цеху Евгения Леонова-Гладышева эта история стала шоком. О том, что случилось с Евгением Борисовичем, они узнали из новостей. Срочно стали звонить то ему, то его гражданской жене Елене.

С журналистами Елена разговаривает неохотно. Подтвердила только факт, что Евгений Борисович в реанимации. Сама она сейчас находится в родном городе Омске и постоянно держит связь с лечащим врачом супруга и сыном Евгения Борисовича Артема.

- Насколько я знаю, никакого криминала там не было, - рассказал «КП» заслуженный артист РФ актер Сергей Кошомин. – Утром накануне с ним созванивались, Женя собирался в Москву на съемки программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Даже уже выехал из дома на вокзал, но как оказалось, не доехал. На улице ему неожиданно стало плохо, он упал и ударился головой, вроде височной частью.

Народного артиста РФ увезли в Елизарьевскую больницу в Петербурге. Как сообщили журналистам «КП»- Санкт-Петербург в медучреждении, актеру провели операцию, сейчас он находится в реанимации нейрохирургического отделения.

Тем временем пока шла операция в Санкт-Петербурге, актера потеряли в Москве. Редакторы телеканала «Россия» приехали встречать артиста на вокзал. «Сапсан» приехал по расписанию, однако Леонова-Гладышева в вагоне ну было, а на звонки он уже не отвечал. Обеспокоенные администраторы сразу же сделали запрос через полицию и оттуда узнали, что случилось с народным артистом.

«Комсомольская правда» желает скорейшего выздоровления артисту.

Актер Сергей Кошонин о своем друге Евгении Леонове-Гладышеве

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