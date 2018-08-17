«Я нормально - супер гуд»: После развода Шнуров живет в гостиницах

СЕГОДНЯ 12:07 2018-08-17T12:24:03+03:00

Изменить размер текста: A A

СКАЗАНО на радио «Комсомольская Правда в Петербурге». Стас Барецкий - о новой женщине Шнура. И том, почему Шнур живет в гостинице 00:00 00:00

Сергей Шнуров самый обсуждаемый, теперь уже холостяк, страны. 15 августа его бывшая жена Матильда, с которой он прожил восемь лет, официально объявила о разводе, выложив в сеть свидетельство о расторжении брака со Шнуровым. Она также уточнила, что имущество поделено, и никаких претензий бывшие супруги друг к другу не имеют.

«Комсомолке» стало известно, что лидер группировки «Ленинград» съехал из семейного гнездышка на набережной Крюкова канала примерно два месяца назад и сейчас живет в разных элитных гостиницах Петербурга.

- Сергей Шнуров жил в нашем отеле одну неделю во время чемпионата мира по футболу. Жил один, в номер к нему никто не поднимался, - рассказал «Комсомолке» Санкт-Петербург Николай (имя изменено, – прим. Ред.), сотрудник одной из гостиниц.

Матильда и Сергей Шнуров официально разведены.

К слову, гостиница – непростая, а пятизвездочная. Даже самый обычный номер занимает здесь площадь в 35 квадратных метров и выглядит так, словно это спальня кого-то из императорской четы. Шикарная кровать, мебель под старину, ковры, ванная декорирована мрамором или ониксом, из окон открываются панорамные виды на исторический центр города. Гостям даже подушки предлагают на выбор – для них разработано специальное «меню».

Самый дешевый номер стоит двадцать тысяч рублей за ночь. Самый дорогой – более 300 тысяч.

ТАИНСТВЕННАЯ НЕЗНАКОМКА

По словам Николая, Шнуров всегда был в приподнятом веселом настроении, уходил днем, а возвращался ночью. За все это время Матильда в отеле ни разу не появилась, впрочем, как и Оксана Акиньшина – бывшая возлюбленная музыканта, с которой они сейчас вновь проводят много времени вместе. Об этом свидетельствуют совместные фотографии в соцсетях.

- Однажды к Сергею приходила молодая девушка – ей не больше двадцати. Внешность обычная, не сказал бы, что сильно красивая. Она ждала Шнурова на тротуаре рядом с гостиницей, в номер не поднималась. Когда музыкант вышел, они пошли гулять, - вспоминает Николай.

Пара была в браке 8 лет Фото: www.instagram.com/shnurovs/

О том, что Шнуров долго не горевал о разводе, и у него уже появилась новая дама сердца, говорит и друг рокера Стас Барецкий.

- Я же вам говорил, новая девушка Шнура - это бомба, - заверил в очередной раз Барецкий. – Это известная молодая блогерша, больше не могу ничего сказать. Скоро вы все сами узнаете.

Как утверждает Стас, после развода у Сергея осталось несколько квартир, а в гостиницах он живет потому что так удобнее, ведь там не нужно заниматься уборкой, думать о завтраке, обеде и ужине.

- Я бы хотел, чтобы Серега был вместе с Акиньшиной – она мне всегда нравилась, - говорит Барецкий. – Но Оксана замужем, у нее трое детей. Серега выбрал себе девушку помоложе. Шнур богатый, известный, знаменитый, его группа «Ленинград» в топе, с ним захочет встречаться любая девчонка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Думаю, о тебе думаю»: Шнур выпустил новую песню после расставания с Матильдой

О сингле музыкант рассказал подписчикам в Instagram (подробности).

Барецкий рассказал, почему разводятся Сергей и Матильда Шнуровы: "Два медведя не ужились в одной берлоге"

Друг супругов заявил, что причиной расставания стала не измена (подробности)

«Быть не вместе - это праздник!»: Сергей Шнуров после расставания с Матильдой написал стих

Певец посоветовал своим подписчикам "чаще разводиться" (подробности)