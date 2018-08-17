Феномен Бузовой. Мама Ольги: «Тарасов поступил с ней, как подлая половая тряпка»
Ольга Бузова, пожалуй, главный феномен российского шоу-бизнеса. В свои 32 года дива не сходит с телеэкранов страны. По рейтингам Forbes с 2016 года певица Бузова поднялась с 32 строчки до шестой.
«Комсомолка» попыталась разобраться, в чем секрет популярности Ольги Бузовой - разбирается нить «Комсомолка».
«Если бы он поступил благородно, она бы до сих пор страдала»
Мама Бузовой Ирина Александровна связывает успех дочери с ее разводом с футболистом Дмитрием Тарасовым.
- Я счастлива, что Тарасов так поступил с ней, - поделилась мама Оли. - Если бы он поступил благородно, как мужчина, и просто красиво ушел, она бы до сих пор страдала. Он поступил, как тряпка, как подлая половая тряпка.
Напомним, в 2015 году Тарасов нашел себе новую пассию - 24-летнюю модель Анастасию Костенко. Буквально на днях у них родилась дочка. Бузова же, напротив, не торопится заводить новые отношения.
«У нее есть шанс полюбить заново»
- Я уверена, у Оли есть шанс полюбить заново, она же любила, в отличие от него, - надеется Ирина Александровна.
Сразу после развода Бузова начала петь, что многие сначала принимали за шутку. Спустя всего два года певица собирает стадионы, а ее график расписан по минутам. Даже король поп-сцены Филипп Киркоров поет ей дифирамбы, а число влюбленных в нее мужчин растет в геометрической прогрессии.
- Пусть хоть 10 раз замуж выходит - потом будет, что вспомнить, можно будет еще одну книгу писать. Зачем жить с одним человеком? Мужчины не растут: легли на диван и все. До пенсии плавно с дивана - на кладбище.
Скоро на ТНТ запускается новый проект «Замуж за Бузову», где Оля будет выбирать себе жениха. Ирина Александровна уже познакомилась с претендентами на сердце Оли и не исключает возможности того, что дочь снова выйдет замуж.
СПРАВКА «КП»
Бузова получила свою первую популярность, когда пришла на проект «Дом - 2» в 2004 году, где три года строила любовь с Романом Третьяковым. В 2008 году Оля приняла решение уйти с телестройки, но в итоге стала ведущей проекта. К слову, на это место претендовали Виктория Боня и Алена Воданаева. Тут начался новый виток роста популярности Бузовой. Параллельно Оля пишет книги, снимается в кино, играет в театрах, каждый день мелькает на телеэкранах. В 2012 году Ольга вышла замуж за футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Брак продлился 5 лет и в 2017 пара со скандалом развелась.