Метеорологи: «Лето в Петербурге заканчивается»

СЕГОДНЯ 16:51 2018-08-19T18:07:11+03:00

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Дождливое воскресенье, последовавшее после солнечной и сухой субботы, подготовило Петербург к будням. Последняя неделя лета, по словам синоптиков, напомнит горожанам о приближении осени.

– Лето, к сожалению, заканчивается, – констатирует профессор Российского государственного гидрометеорологического университета, доктор географических наук Валерий Малинин. – К нам подошел циклончик с Балтийского моря. Поэтому будет пасмурно, периодически будут осадки, не очень интенсивные.

Понедельник, 20 августа, будет немного суше и яснее, чем воскресенье.

– Во второй половине дня – кратковременные дожди, местами ливни и грозы, – предупреждают в ГУ МЧС по Петербургу. – Ветер – пять-десять метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха днем – девятнадцать-двадцать градусов тепла.

А вот во вторник, 21 августа, небо вновь заплачет во всю силу.

– Пасмурно. Дождь, местами сильный, возможна гроза, – описывают грядущий вторник в Северо-Западном Росгидромете. – Ветер порывистый до пятнадцати метров в секунду.

В первой половине семидневки предрекают небольшое похолодание.

– Температура немного понизится, в ближайшие дни будет где-то шестнадцать плюс-минус два градуса, – отмечает Малинин. – Такая температура продержится до середины недели. А затем атмосферное давление станет расти, и температура немножечко повысится, до двадцати, даже до 22 градусов.

Сырость обещают всю неделю.