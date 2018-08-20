СЕГОДНЯ 12:34 2018-08-20T13:35:12+03:00

Девушка года Playboy 2018: в топе голосования модель из Санкт-Петербурга. ФОТО: Личный архив Фото: Предоставлено героем публикации

Виктория Волконская имеет все шансы на победу в конкурсе Девушка года Playboy 2018

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Одна из старейших и бережно хранимых традиций всемирно известного мужского журнала Playboy – выбор самой сексуальной девушки года Playmate of the year. В начале августа на сайте начался прием заявок на участие, а сейчас во всю идет голосование за самую-самую. Отборочный этап конкурса Девушка года Playboy 2018 определит шестерых финалисток. Потом уже издание выберет победительницу, имя которой объявят в ноябре, девушка попадет на зимнюю обложку известного издания.

На звание «Девушка года Playboy 2018» претендует 80 девушек со всей страны, среди них Виктория Волконская из Санкт-Петербурга. Для участия в конкурсе 28-летняя блондинка предоставила 10 фотографий в соответствующем жанре. На каких-то снимках она демонстрирует свои изделия, ведь красавица – дизайнер одежды, есть также студийные фото, сделанные специально для рекламной съемки нижнего белья.

На звание «Девушка года Playboy 2018» претендует 80 девушек со всей страны, среди них Виктория Волконская из Санкт-Петербурга. ФОТО: личный архивФото: Предоставлено героем публикации

Как сообщила девушка, она уже несколько лет занимается эксклюзивными купальниками, увлекается фотографией, была финалисткой конкурса «Мисс Санкт-Петербург» в 2016 году.

Сейчас фотографии Виктории в топе-голосования. Пока ее опереждает только ню-модель Эллина Мюллер из Тюмени.

Виктория Волконская из Санкт-Петербурга имеет все шансы на победу в конкурсе Девушка года Playboy 2018. ФОТО: личный архивФото: Предоставлено героем публикации

ТТХ Виктории Волконской

Рост 170 см

Объем груди – 92 см

Объем талии 64 см

Объем бедер – 91 см

Сейчас фотографии Виктории в топе-голосования «Девушка года Playboy 2018». ФОТО: личный архивФото: Предоставлено героем публикации

Для участия в конкурсе «Девушка года Playboy 2018» 28-летняя блондинка предоставила 10 фотографий в соответствующем жанреФото: Предоставлено героем публикации

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