Жена футболиста Александра Кержакова призналась в новой зависимости

СЕГОДНЯ 17:17 2018-08-20T17:18:36+03:00

Милана Кержакова лечится в Тайланде и каждую неделю общается с Александром по телефону.

К Милане Кержаковой пришло озарение на Самуи, где она проходит реабилитацию

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Вот уже второй месяц жена экс-футболиста Зенита Александра Кержакова находится в Таиланде. Отдыхом это сложно назвать - Милану отправили туда на лечение от наркозависимости и нервных срывов. Место проверенное - до этого здесь подняли на ноги саму Дану Борисову!

- Милана приехала к нам, чтобы привести себя в порядок, стабилизироваться в семейных отношениях, - пояснил «КП» Санкт-Петербург председатель правления национального антинаркотического Союза Никита Лушников.

Какое-то время от Миланы не было никаких вестей в Instagram - видимо, лечение шло успешно. Как вдруг - новая запись. И снова с надрывом и обреченностью, несмотря на то, что в этот день у Миланы был день рождения.

- Созависимость - это абсолютная зависимость от другого человека, когда ты начинаешь жить его чувствами, его переживаниями, его радостями и горестями, в целом его жизнью, - поделилась 25-летняя Милана Кержакова. - В какой-то момент я просто перестала отделять своего мужа от себя и начала считать нас одним целым. Я просто не знала, как жить дальше, не представляла, как жить своей собственной жизнью, когда я жила только его, и себя отдельно от него в принципе вообще не представляла.

Александр Кержаков отправил жену Милану подлечиться в Таиланд.

Кержакова рассказала, что на реабилитации ее учат жить своей жизнью, думать о себе и принимать жизненные обстоятельства.

- Невооруженным взглядом видно, что у нее идут внутренние изменения, приходит уверенность в себе и понимание что дальше, - прокомментировал «КП» Санкт-Петербург» Миланы Никита Лушников. - Когда она приехала, она хотела понять как ей дальше вести себя, чтобы, в первую очередь, сохранить семью и наладить отношения с мужем и ребенком. Она на верном пути.

ДОСЛОВНО

Лечащий врач Миланы Кержаковой Никита Лушников:

- У Миланы есть большое желание все исправить и сойтись с мужем, Кержаков ей дал эту возможность. Реабилитация подразумевает изоляцию от внешнего мира, но я знаю, что Милана раз в неделю общается с Александром.

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