2018-08-20T19:36:46+03:00
Спорт

Зенит - Мольде 23 августа 2018: Прогноз на первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы

Прогноз на первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы Зенит - Мольде. Встреча состоится 23 августа 2018 года в 19.00 в Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург»
Петр КИБЕР
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Вероятность победы Зенита с Мольбе оценивается в 80 процентов.Вероятность победы Зенита с Мольбе оценивается в 80 процентов.Фото: Александр ГЛУЗ
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Прогноз на первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы Зенит - Мольде: 2:0 (в пользу сине-бело-голубых).

Петербургский «Зенит» ждет очередное испытание. В первой игре плей-офф Лиги Европы сине-бело-голубые померятся силами с норвежским клубом «Мольде».

На первый взгляд, соперник не представляет из себя особенно грозной силы, однако урок, полученный в первом матче с минским «Динамо», завершившийся поражением 0:4, наверняка заставит тренерский штаб петербуржцев подойти к игре с полной серьезностью.

Пока, по оценке специалистов, предпочтительнее выглядят шансы «Зенита». На победу российского клуба ставят большинство экспертов. Им вторят и букмекеры. Вероятность победы «Зенита» оценивается в 80 процентов, ничьи - 20, а в выигрыш «Мольде» верят совсем мало – около 10 процентов.

Возможно, экспертов смущает история норвежского клуба, который начал играть на профессиональном уровне только с 70-х годов прошлого века, а в высшем дивизионе находится лишь 10 лет. За это время «Мольде» успел стать трехкратным чемпионом Норвегии и двукратным обладателем кубка страны. Успела команда поиграть и в еврокубках, где северяне уступали казанскому «Рубину», но, при этом, выбивали из Лиги чемпионов московский ЦСКА.

Конечно, штаб петербургской команды внимательно изучит игру команды Уле-Гуннара Сульшера. Да и последние результаты – 8:1 с минским «Динамо» и 4:1 с «Уралом», настраивают на положительный лад. Надо полагать, что ошибки, как в игре в Беларуси, петербургский клуб избежит, поэтому прогноз на первый матч с «Мольде», в котором за «Зенит» будет играть и фактор собственного поля – 2:0, в пользу сине-бело-голубых.

Напомним, что ответная игра состоится 30 августа на стадионе «Мольде». Арена с искусственным полем вмещает 11 249 человек, что составляет половину населения этого норвежского города.

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