В Петербурге родственница насильника, чтобы спасти его от тюрьмы, похитила жертву из больницы

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-17T14:53:21+03:00

Над красавицей надругались трое парней и выбросили ее с третьего этажа. Чтобы заставить выжившую сменить показания, женщина вывезла жертву с переломанным позвоночником на инвалидном кресле

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24-летняя Сохиба М. приехала в Санкт-Петербург из узбекского городка Ургенч в поисках лучшей жизни. Девушка увлекалась спортом и мечтала стать моделью. Но карьера на подиуме у красавицы не сложилась. Тогда Сохиба и решила переключиться на создание семьи. В социальных сетях красавица активно знакомилась со своим согражданами. Одно из таких рандеву с виртуальным другом чуть не обернулась для нее убийством.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ»

- 19-летний и двое 25-летних друзей пригласили девушку в гостиницу, - рассказывают следователи. – Во время застолья парни разгорячились и напали на красавицу, жестоко избив ее. После этого приятели надругались над жертвой и выбросили ее из окна третьего этажа.

К счастью, Сохиба после падения выжила. С переломом позвоночника красавицу доставили в реанимацию. Вскоре девушка пошла на поправку и ее перевели в обычную палату. Насильников к тому времени полицейские уже задержали и взяли под арест. Парням грозила тюрьма. Тогда в дело и решила вмешаться 35-летняя родственница одного из преступников Наргиз.

Красавицу похитили из больницыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Наргиз попросила свою 47-летнюю подругу Наргиз и 30-летнего приятеля помочь ей похитить жертву из больницы, - поделились с «КП-Петербург» силовики. – Придя в больницу к Сохибе, они представились ее родственниками и предложили забрать ее домой. Девушка в этот момент была на лечении под воздействием препаратов, поэтому плохо отдавала отчет тому, что происходит. Сохиба согласилась и написала отказ от лечения.

УЗБЕКСКАЯ ПЛЕННИЦА

После этого родственники насильников вывезли девушку на инвалидной коляске, усадили в машину и похитили. О пропаже девушки узнали лишь тогда, когда за ней приехали настоящие родственники.

- Мы даже не видели как эта троица приходила к нам в больницу, - разводят руками медики. - Девушка была в стабильном состоянии. Ее жизни ничего не угрожало. Иначе мы бы ее не отпустили. Она сама написала отказ от дальнейшего лечения. Но затем к нам пришли родственники пациентки, которые стали ее разыскивать.

В пленницах девушку продержали целые сутки. К счастью, полицейским удалось выйти на преступников и освободить красавицу. Сейчас троих похитителей уже задержали.

- На задержанных возбудили уголовные дела по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, - поясняют в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - В настоящее время всем участникам предъявлено обвинение.

Сейчас похитителей уже взяли под арест. Им грозит до 12 лет колонии

- Обвиняемые взяты под стражу на 1 месяц 29 суток, - сообщили «КП» в Санкт-Петербургском городском суде.