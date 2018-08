Россиянин через онлайн-казино обманул тайцев на 20 миллионов долларов

«Хотите играть на Forex?». Тайский сайт «siamoption» зазывал горожан попытать свою удачу на бирже и заработать деньги. Тысячи людей хотели почувствовать себя «волками с Уолл-стрит» и поднять куш на покупке и продаже акций. Но вместо брокерских сделок игроков ждало мошенническое онлайн-казино. Вывести деньги из него было почти невозможно. Тем не менее, каждый день у аферистов появлялись сотни новых подписчиков. Лишь когда число игроков достигло почти 1,5 миллионов человек, а ущерб составил 20 миллионов долларов, полиция Тайланда опомнилась и начала задержания преступников.

«РОССИЯНИН ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»

- Расследование дела началось после того, как группа пострадавших направила жалобу губернатору Кхонкэна Сомсаку Джангтракулу, - рассказывают в Туристической полиции Тайиланда. – После этого была начата операция по задержанию преступников, предлавгавших гражданам инвестировать в иностранную валюту и бинарные опционы через сайт «siamption».

Масштабная операция по задержанию преступников проходила сразу в трех городах Таиланда – на Пхкукете, в Бангкоке и Кхонкэне. Силовики успели задержать 19 человек, среди которых были даже несколько депутатов. Сразу же после массовых арестов полицейские собрали пресс-конференцию, на которой похвастались своими результатами. Правда, вскольз стражи порядка все же пожаловались, что одному из организаторов удалось скрыться. Им оказался 37-летний житель Петербурга Алексей Ч.

- По нашим данным, Алексей покинул Пхукет, - сообщают в полиции Таиланда. - Россиянин объявлен в розыск.

«ПРОПАЛИ 4 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ»

Сейчас полиция Таиланда разбирается, как преступникам удалось заманить к себе такое количество жертв. Ведь своей популярностью сайт могут посоревноваться с крупными федеральными СМИ.

- Сайт предлагал клиентам делать ставки на изменение котировок активов: валютные пары, биржевые индексы, сырье, акции компаний, - поясняют следователи. – Для регистрации нужно было внести деньги, с помощью которых клиенты должны были играть на биржевом рынке. Но когда пользователи регистрировались, они попадали в интернет-казино.

На момент задержания у сайта было уже 1,4 миллиона подписчиков. Ежемесячно это число увеличивалось на 100 тысяч человек. При этом каждый месяц сайт получал прибыль в 600 тысяч долларов (20 миллионов тайских бат – прим.ред.). Общая же сумма ущерба за все время и вовсе составила 22 миллиона долларов (730 миллионов бат).

- Во время обысков были найдены 8 тысяч долларов (260 тысяч бат) наличными, - делятся в полиции Таиланда. – Кроме того, были арестованы 10 банковских счетов, на которых было более 18 миллионов долларов, 17 компьютеров и 15 мобильных телефонов.

В полиции Таиланда признают - перед задержанием преступники успели вывести через криптовалюту 4 миллиона долларов. По одной из версий, часть этих денег успел забрать россиянин.

Сейчас сайт аферистов уже закрыли. А на Алексея возбудили уголовные дела за «Мошенничество (до 5 лет тюрьмы по законам Таиланда) и за нарушение «Закона об азартных играх» (до 1 года колонии). Правда, где сейчас находится россиянин, в полиции Таиланда даже не предполагают.

Полиция Таиланда раскрыла группу мошенников .Online gambling network in 3 provinces busted, B600m found in circulation Nineteen suspects of a major online network, including 9 co-leaders and 10 associates, have been arrested with 260,000 baht in cash, 10 bank accounts with over 600 million baht in circulation, 17 computers and 15 mobile phones confiscated. The network has operated the betting website, www.siamoption. The joint crackdown operation, involving tourist police and officers from several agencies, was launched after a group of victims lodged complaints with Khon Kaen governor Somsak Jangtrakul that they had been duped into investing in foreign currency trading, called binary options trading via www.siamption.com. After wiring money into bank accounts of network members, the complainants found that they had been deceived. They were unable to invest in what the suspects earlier announced. Instead, their investment money was used for gambling on forex currency trading results by betting on whether currencies would rise or fall. Police began the investigation and found grounds to the allegations. They then sought court approval to search three major locations in Bangkok, Khon Kaen and Phuket. The investigation team looks set to issue a warrant for the arrest of a Russian national behind the online gambling racket. 3 . 600 19 9 10 260,000 10 600 17 15 . . 70 , , (Binary Option) www.siamoption.com 3 . ...