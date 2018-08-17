Россиянин через онлайн-казино обманул тайцев на 20 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 18:50 2018-08-17T19:19:02+03:00

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«Хотите играть на Forex?». Тайский сайт «siamoption» зазывал горожан попытать свою удачу на бирже и заработать деньги. Тысячи людей хотели почувствовать себя «волками с Уолл-стрит» и поднять куш на покупке и продаже акций. Но вместо брокерских сделок игроков ждало мошенническое онлайн-казино. Вывести деньги из него было почти невозможно. Тем не менее, каждый день у аферистов появлялись сотни новых подписчиков. Лишь когда число игроков достигло почти 1,5 миллионов человек, а ущерб составил 20 миллионов долларов, полиция Тайланда опомнилась и начала задержания преступников.

«РОССИЯНИН ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»

- Расследование дела началось после того, как группа пострадавших направила жалобу губернатору Кхонкэна Сомсаку Джангтракулу, - рассказывают в Туристической полиции Тайиланда. – После этого была начата операция по задержанию преступников, предлавгавших гражданам инвестировать в иностранную валюту и бинарные опционы через сайт «siamption».

Полицейские задержали 19 членов группировки Фото: Туристическая полиция Пхукета

Масштабная операция по задержанию преступников проходила сразу в трех городах Таиланда – на Пхкукете, в Бангкоке и Кхонкэне. Силовики успели задержать 19 человек, среди которых были даже несколько депутатов. Сразу же после массовых арестов полицейские собрали пресс-конференцию, на которой похвастались своими результатами. Правда, вскольз стражи порядка все же пожаловались, что одному из организаторов удалось скрыться. Им оказался 37-летний житель Петербурга Алексей Ч.

- По нашим данным, Алексей покинул Пхукет, - сообщают в полиции Таиланда. - Россиянин объявлен в розыск.

Полицейские при обысках изъяли деньги и телефоны Фото: Туристическая полиция Пхукета

«ПРОПАЛИ 4 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ»

Сейчас полиция Таиланда разбирается, как преступникам удалось заманить к себе такое количество жертв. Ведь своей популярностью сайт могут посоревноваться с крупными федеральными СМИ.

- Сайт предлагал клиентам делать ставки на изменение котировок активов: валютные пары, биржевые индексы, сырье, акции компаний, - поясняют следователи. – Для регистрации нужно было внести деньги, с помощью которых клиенты должны были играть на биржевом рынке. Но когда пользователи регистрировались, они попадали в интернет-казино.

С задержанными проводятся допросы Фото: Туристическая полиция Пхукета

На момент задержания у сайта было уже 1,4 миллиона подписчиков. Ежемесячно это число увеличивалось на 100 тысяч человек. При этом каждый месяц сайт получал прибыль в 600 тысяч долларов (20 миллионов тайских бат – прим.ред.). Общая же сумма ущерба за все время и вовсе составила 22 миллиона долларов (730 миллионов бат).

- Во время обысков были найдены 8 тысяч долларов (260 тысяч бат) наличными, - делятся в полиции Таиланда. – Кроме того, были арестованы 10 банковских счетов, на которых было более 18 миллионов долларов, 17 компьютеров и 15 мобильных телефонов.

Полицейские опрашивают пострадавших Фото: Туристическая полиция Пхукета

В полиции Таиланда признают - перед задержанием преступники успели вывести через криптовалюту 4 миллиона долларов. По одной из версий, часть этих денег успел забрать россиянин.

Сейчас сайт аферистов уже закрыли. А на Алексея возбудили уголовные дела за «Мошенничество (до 5 лет тюрьмы по законам Таиланда) и за нарушение «Закона об азартных играх» (до 1 года колонии). Правда, где сейчас находится россиянин, в полиции Таиланда даже не предполагают.