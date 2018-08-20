Школа волшебников для особенных людей

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-20T15:06:52+03:00

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ДРУЗЬЯ, ТЕПЛО И ПОМОЩЬ

«Мы желаем счастья вам, / Счастья в этом мире большом…» На просторной территории психоневрологического интерната № 9 в Красном Селе звучит музыка. 1 августа, тридцать лет назад, здесь распахнулись двери для первых пациентов - людей с ограниченными возможностями.

- У каждого из проживающих, а у нас их более тысячи человек, непростая судьба, временами обидная, временами трагичная, - говорит заместитель директора по медицинской части Дмитрий Могилевский. - Да, сюда попадают не от хорошей жизни. Но именно здесь люди приобретают друзей, учатся ценить человеческое тепло и помощь.

Одним из таких путей преодоления трудностей и обид стал проект интерната «Школа взаимопомощи».

- Это уникальный опыт, который уже дает свои результаты, - рассказывает Дмитрий Могилевский. - Говорим это с уверенностью, ведь прошел почти год с момента открытия «Школы».

«РАВНЫЙ - РАВНОМУ»

В чем суть проекта? Волонтеры прошли специальное обучение и теперь помогают инвалидам и людям пожилого возраста, которые постоянно проживают в интернате. Помощь эта заключается не только в таких ежедневных мелочах, как подать одежду и сопроводить в поездке. Волонтеры вместе с персоналом интерната устраивают представления в кукольном театре и театре теней, помогают организовать концерты, дискотеки на улице и в просторном зале, играют в «Мафию», настольный хоккей, городки, шахматы и многое другое. Особенность проекта в том, что волонтерами стали не люди со стороны, а сами проживающие. То есть люди с ограниченными возможностями помогают друг другу по принципу «равный - равному».

- Мне очень нравится помогать людям, так я чувствую, что кому-то нужен, понимаю, что от меня зависит, насколько легко будет тем, над кем я взял шефство, - делится один из волонтеров Вячеслав Согуляк. - Я попал в этот интернат несколько лет назад, после того как расформировали подобное учреждение в центре Петербурга. Очень понравились условия. Здесь замечательный персонал, медсестры и врачи - как родные люди. А когда узнал, что есть свой театр, был первым, кто записался в «артисты». Обожаю участвовать в спектаклях, но сейчас я чаще не на первом плане, а за кулисами - помогаю тем, кто только делает первые шаги на сцене. И от этого тоже получаю большое удовольствие.

На спектакли приходят пациенты со всех отделений, а после устраивают обсуждения.

Вячеслав сам готовит сценарий для очередной постановки, раздает роли соседям и репетирует с ними. На спектакли приходят пациенты со всех отделений, а после устраивают обсуждения и делятся впечатлениями.

Первой реализовать идею взаимопомощи в интернате решилась заведующая не самого простого по составу 3-го мужского отделения Елизавета Петрова. Персонал подхватил, поддержал. И сейчас сотрудники уже с улыбкой вспоминают, как, к примеру, первый раз объясняли правила игры «Мафия».

- Мы смогли раскрыть таланты и возможности наших ребят и научили вносить позитивный вклад в общество, - добавила медсестра 3-го отделения Надежда Чернейко. - Мы меняемся вместе и помогаем измениться другим. Впереди еще много событий и мероприятий, которые мы запланировали для наших пациентов, каждое из которых определенно будет интересным.

- Мы не волшебники, мы еще только учимся, - говорят о себе волонтеры.

И этим людям невозможно не поверить.