2018-08-21T07:35:45+03:00
История современности

55 лет чуду на Неве: Как в 1963 году в центре Ленинграда удалось посадить падающий самолет Ту-124 на воду без единого пострадавшего

Благодаря мастерству экипажа, авиакатастрофы рейса Таллин - Москва 21 августа 1963 года в Петербурге удалось избежать. Все пассажиры Ту-124, который сажали на Неву, выжили!
Елена МОЛОДКИНА
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Командир воздушного судна Виктор Мостовой на пару со вторым пилотом Василием Чеченевым приняли решение садиться на воду. Фото: Юрий ТуйскКомандир воздушного судна Виктор Мостовой на пару со вторым пилотом Василием Чеченевым приняли решение садиться на воду. Фото: Юрий Туйск
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Ровно 55 лет назад в центре нынешнего Санкт-Петербурга, прямо в Неву, приводнился самолет. Пассажирский Ту-124. Чудо? Конечно, без доли невероятного тут не обошлось. Чудо, немного везения и... невероятное мастерство летчиков и всей команды воздушного судна - тех, кто 21 августа 1963 года спасли по меньшей мере 50 человек.

Столько было в салоне самолета. А если бы воздушное судно рухнуло на город? Сколько жертв было бы тогда?! Но наши летчики спасли всех - и пассажиров, и мирных жителей, которые с удивлением и невероятным восторгом смотрели на посадку самолета на главную речную артерию тогда еще Ленинграда.

Казалось бы, сюжет, достойный большого кино. Но не в Советском Союзе. В Америке? Пожалуй. Там и сняли "Чудо на Гудзоне" после аналогичного приводнения аэрбаса в 2009 году на холодные воды Гудзона. В СССР, наоборот, тщательно скрывали все детали того происшествия.

Это сегодня очевидцы начали бы массово снимать все на смартфоны и выкладывать фото и видео в Сеть в режиме реального времени. Город, да что там, весь мир узнал бы о случившемся в считанные секунды. Но в 1963-м Интернета не было, зато фотокамеры у горожан и туристов имелись. Пленочные. И очевидцы тоже было начали фотографировать чудо на Неве. Но не тут-то было! Доблестные сотрудники милиции тщательно выискивали из толпы зевак тех, кто снимает самолет на камеру и засвечивали пленку.

Фотографу Юрию Туйску повезло - он был поодаль и сумел сфотографировать "чудо на Неве". Это его снимки облетели потом весь мир. Правда, обнародовал фотограф их лишь спустя десятки лет - только в 1996 году.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ТУ-124 21 АВГУСТА 1963 ГОДА

Обчный августовский день. Самолет отправился рейсом из Таллина в Москву. Когда пассажиры утром занимали свои места, никто и подумать не мог, что их жизни будут висеть на волоске. А неприятности меж тем начались сразу после взлета. Даже раньше.

55 лет назад произошло чудо: у Ту-124 отказали оба двигателя, самолет посадили на реку Неву. Все пассажиры Ту-124 выжили! Фото: Юрий Туйск

55 лет назад произошло чудо: у Ту-124 отказали оба двигателя, самолет посадили на реку Неву. Все пассажиры Ту-124 выжили! Фото: Юрий Туйск

Поднимаясь в небо с аэродрома Юлемисте в Таллине что-то случилось с механизмом, который отвечает за выпуск переднего шасси. И "переднюю ногу" самолета заклинило. К слову, потом на взлетной полосе нашли шаровой болт, которым крепится шасси.

Поднявшись в небо, летчики пытались впустить - выпустить шасси, но "передняя нога" застряла намертво. Обычно в таких случаях борт возвращается на аэродром, только в Таллине в то утро был сильный туман. И экипаж отправили в аэропорт ближайшего города - в Ленинград.

Тем временем по пути в город на Неве команда продолжала пытаться вернуть шасси на место. Садиться так - неминуемая катастрофа. Во всяком случае, стопроцентной гарантии, что самолет сядет без жертв, никто дать не мог.

И чего только они ни делали! Сначала пытались силой выбить заклинившее шасси. Потом пришла отличная идея - прорубить днище фюзеляжа и через него пытаться выпустить шасси. Но даже это не помогало.

- Готовьтесь к аварийной посадке, - сказали диспетчеры.

СПАСТИ ГОРОД И ЛЮДЕЙ

В Пулково подготовили все для аварийной посадки. По всем рассчетам топлива у экипажа оставалось еще примерно на полтора часа. Для более безопасной посадки его надо вырабатывать - и борт начинает кружить над Ленинградом. Но вдруг совершенно внезапно у Ту-124 заглох левый двигатель. А потом и правый.

За секунду стрелка на приборах, указывающих количество горючего, с 200 литров опустилась до нуля. Дотянуть до Пулково теперь точно не получится. А внизу - Ленинград, жилые кварталы, отечтливо видны Смольный, Исаакиевский собор, Нева...

Внезапно у Ту-124 над Ленинградом заглох левый двигатель. А потом и правый. Казалось, сейчас случится страшное. Фото: Юрий Туйск

Внезапно у Ту-124 над Ленинградом заглох левый двигатель. А потом и правый. Казалось, сейчас случится страшное. Фото: Юрий Туйск

Как избежать многочисленных жертв? И снова секунды решали все. На выключенных двигателях самолет пронесся над Смольным собором и вышел на Неву. Город летчики уже спасли. Осталось спасти пассажиров. Еще секунда - и командир воздушного судна Виктор Мостовой на пару со вторым пилотом Василием Чеченевым приняли решение садиться на воду.

И вот оно - чудо. Или везение - на реке почти не было кораблей. Только небольшой буксир "Буревестник" вез по реке лес. По одной версии, самолет сажал сам Мостовой. По другой - второй пилот. Чеченев раньше работал в морской авиации, и ему уже приходилось садиться на воду. Поэтому Мостовой доверил штурвал ему.

И посадка на Неву прошла практически, как по маслу. Мастерство летчиков сделало свое дело - лайнер сел на брюхо, проскользил по Неве и остановился в сотне метров от Финляндского железнодорожного моста. С момента остановки двигателей прошло 14 секунд.

Команда "Буревестника" подоспела на помощь и отбуксировала самолет. Шокированные пассажиры Ту-124 с трясущимися руками и перепуганными лицами смогли сойти на берег. Выжили все!

СПАСИТЕ ЛЕТЧИКОВ!

Людей повезли в аэропорт на автобусе, а экипаж - на спецмашинах в КГБ. Летчиков отстранили от полетов. Их обвиняли в том, то они проворонили показания топливных датчиков и не дотянули до аварийной полосы.

Лайнер сел на брюхо, проскользил по Неве и остановился в сотне метров от Финляндского железнодорожного моста. Фото: Юрий Туйск

Лайнер сел на брюхо, проскользил по Неве и остановился в сотне метров от Финляндского железнодорожного моста. Фото: Юрий Туйск

Экипаж оправдывался, что топливные датчики на Ту-124 показывают неправильно, и не только сейчас. Но их и слушать не хотели, а информацию о неправильно работающих датчиках и проверять не стали. Говорят, сам Туполев возлагал вину на экипаж и не верил, что приборы его детища барахлят.

На защиту экипажа встали пассажиры. Они писали письма, чтобы летчиков не наказывали, а, наоборот, наградили. Вроде бы экипаж потом даже представили к оредну Красной Звезды. Но Хрущев предложил компромисс - не награждать и не наказывать. Зато летчикам разрешили снова летать, что было для них лучей наградой.

Виктора Мостового после посадки Ту-124 на Неву представили к ордену Красной Звезды за мужество. Фото: Снимок из газеты 1963 года.

Виктора Мостового после посадки Ту-124 на Неву представили к ордену Красной Звезды за мужество. Фото: Снимок из газеты 1963 года.

КСТАТИ

Когда советские летчики совершили этот подвиг, американскому мальчику Чесли Салленбергеру было всего 12 лет. Тогда он еще не особо задумывался о своем будущем и уж тем более не подозревал, что спустя 46 лет он повторит подвиг Мостового и Чеченева и посадит на воду аэрбас с заглохшими двигателями и со 150 пассажирами на борту.

В январе 2009 года он выполнял авиарейс по маршруту Нью-Йорк - Шарлотт-Сиэтл и всего через 1,5 минуты после взлета Airbus A320 столкнулся со стаей гусей. Птицы попали в двигатели, и турбины отказали. Пришлось садиться на Гудзон. Все 155 человек (пассажиры и члены экипажа) выжили, хотя половина получила травмы.

В 2015 году американцы сняли фильм, основанный на реальных событиях, "Чудо на Гудзоне". Россияне продолжают ждать свое кино - "Чудо на Неве".

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