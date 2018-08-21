Татьяна Буланова призналась, зачем снялась в новом клипе Монеточки «90е»

СЕГОДНЯ 16:46 2018-08-21T16:47:13+03:00

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Ни дня без Монеточки! 20-летняя Елизавета Гырдымова сегодня снова заставила говорить о себе. Молодая исполнительница презентовала скандальный клип «90-е», снятый в стиле Балабанова. А точнее и вовсе по мотивам фильма «Брат». По сюжету молодая исполнительница, вооруживших револьвером, разгуливает по Санкт-Петербургу и расстреливает людей.

- В девяностые убивали людей и все бегали абсолютно голые, - так звучит строчка из песни. О девяностых совсем юная певица узнала, как она сама признается, из творчества группы «Кровосток».

В новом клипе Монеточки «90-е» засветились сразу несколько известных персон. В том числе подруга Монеточки Гречка, Евгений Федоров из «Tequilajazzz», Мистер Малой, кинокритик Станислав Зельвенский и сама Татьяна Буланова. «Комсомолка» дозвонилась до исполнительницы хита «Ясный мой свет» и узнала, как оказалась в ролике Монеточки.

- Мне предложили поучаствовать, и я согласилась, а почему нет? - призналась «Комсомолке» Татьяна Буланова. – У Монеточки очень слаженная профессиональная команда, съемки прошли легко и быстро.

Напомним, популярности Монеточке добавила нашумевшая история с Земфирой. Сначала Рамазанова «прошлась» по творчеству и внешности Гречки, затем очередь дошла и до самой Монеточки.

- Монеточка - отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки. Но голос - омерзительный, - написала Земфира в своем паблике.

- Все нравится не может, мне тоже нравятся не все ее композиции, но что-то есть в ней и в манере ее исполнения, - прокомментировала критику Земфиры Буланова.

На вопрос, не думает ли Татьяна о совместном проекте с Монеточкой, певица ответила нам: «А почему бы и нет, я всегда за эксперименты!»

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