2018-08-21T17:57:02+03:00
Происшествия

«От нее почти ничего не осталось»: Экс-сотрудник монастыря убил петербургскую школьницу, увлекавшуюся религией

Местные жители недоумевают, как тверского "Джека Потрошителя", убившего ранее свою возлюбленную, допустили к священной обители
Роман ЛЯЛИН
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Мужчину подозревают в убийстве школьницыМужчину подозревают в убийстве школьницы
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14-летняя школьница из Петербурга Ирина Семенова (имена изменены – прим.ред.) увлекалась боксом и религией. У себя в социальных сетях девочка публиковала 10 заповедей божьих и фотографии церквей. Из-за своего увлечения школьница любила гостить у бабушки в деревне Тверской области. Ведь рядом с поселением есть местная достопримечательность - мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь на берегу озера Селигер. Но никто даже не предполагал, что священная обитель обернется для девочки гибелью. А ее бывшего сотрудника обвинят в расправе над школьницей.

«УБИЙСТВО УЖАСНУЛО ДАЖЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ»

Жестокое убийство школьницы буквально всколыхнуло всю деревню. В поселке почти никогда не было жестоких преступлений. Поэтому родители всегда спокойно отпускали детей гулять одних. В роковой день Ирина пошла кататься на велосипеде со своими друзьями. Девочка отпросилась у бабушки до 9 вечера. Но в назначенное время школьница так и не вернулась. Родственники и местные жители сразу же организовали поиски пропавшей школьницы. Найти ее удалось лишь ближе к утру.

Школьница увлекалась боксом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Школьница увлекалась боксомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Тело девочки нашли в сарае, - рассказал «КП-Петербург» источник. – Картина была ужасная. Даже полицейским стало плохо. Они признались, что в жизни не видели подобного. От девочки почти ничего не осталось. Тело было расчленено, а органы вырезаны.

В убийстве сразу же заподозрили 63-летнего Антона Крутикова. Мужчина был уже судим за убийство своей возлюбленной. Причем с женщиной он расправился с той же жестокостью, что и Джек Потрошитель.

- Сергей совсем недавно освободился из колонии, - рассказывают местные жители. – В 2002 году его судили за убийство своей гражданской жены. Почерк преступления тот же – 12 ножевых ударов, тело расчленено. К задержанию преступника сразу же подключили ОМОН.

Такую ориентировку на подозреваемого распространили в соцсетях Фото: Сарафанное радио Осташков

Такую ориентировку на подозреваемого распространили в соцсетях Фото: Сарафанное радио Осташков

Задержание подозреваемого проходило прямо на глазах у местных жителей.

- После убийства он ночевал в лесу, потом спрятался в заброшенном доме в деревне Погорелово, - делится местная жительница Виктория. - Он сам себя выдал. Увидев полицию, мужчина пустился бежать. За ним ринулись двое сотрудников. Быстро догнали. Сопротивляться он не стал. Сразу после задержания этот Антон во всем признался. Показал, где спрятал велосипед, одежду и топор.

«МОНАСТЫРЮ ЛИШЬ БЫ РАБОТАЛИ ЗА ЕДУ»

Не меньше жестокого убийства местных жителей потрясла и сама личность преступника. Оказалось, что после освобождения из колонии Антон устроился на работу в монастырь.

- Антон работал трудником, там он и жил одно время, - делится местная жительница Ольга. - Правда, вначале лета его выгнали. Говорят, что он напился и привел в мужской монастырь женщину.

Правда, как бывшему уголовнику удалось устроиться на работу в монастырь для местных до сих пор остается загадкой.

Школьница гостила у бабушки Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Школьница гостила у бабушкиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Это проблема, что монастыри принимают трудников без всяких ограничений, - возмущается местный житель Игорь. - Лишь бы работали за еду. И полиция этого не замечает. Рано или поздно это должно было закончиться бедой. Самое страшное, что за это у нас никто не будет наказан.

В самом монастыре неофициально подтвердили, что Антон действительно был местным работником.

- Он был уволен в июне, - сухо сказала сотрудница монастыря. – Я его лично не знала. У нас постоянно меняются трудники. То устроятся, то уволятся.

«ДОЧЬ ОКАЗАЛАСЬ В НЕНУЖНОМ МЕСТЕ»

Сейчас силовики выясняют, как подозреваемому удалось заманить школьницу в ловушку. Ведь, по словам родителей, девочка обходила незнакомцев стороной.

- Наша дочь не шла на контакт с посторонними людьми, это я вам могу однозначно сказать, - пояснила «КП-Петербург» мать убитой школьницы. - Мы сами еще ничего не знаем. Ирина поехала кататься на велосипеде. Она оказалась не в том месте не в то время. Сейчас мы едем в следственный комитет. Подозреваемого должны привезти на следственный эксперимент.

Сейчас местные предполагают, что убийца мог представиться девочке сотрудником монастыря, чтобы вызвать у нее доверие. В самом СУ СКР по Тверской области ситуацию пока не комментируют. За убийство ребенка подозреваемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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