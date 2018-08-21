С Главного штаба в Петербурге сдуло строительные леса, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 18:03 2018-08-21T18:24:49+03:00

С арки Главного штаба вечером 21 августа рухнули леса: 10 человек пострадали. Фото: Олег ЗОЛОТО

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ЧП у Дворцовой площади в Санкт-Петербурге: с арки Главного штаба вечером 21 августа рухнули леса. Строительные конструкции со стороны Невского проспекта рассыпались из-за сильного ветра.

– Упали строительные конструкции, – сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Анна Изам. – Угроза дальнейшего обрушения ликвидирована. Трех человек сейчас осматривают врачи «Скорой помощи».

Рабочие ли получили травмы или прохожие, пока неизвестно. Однако, по свидетельству очевидцев, некоторых пострадавших погрузи на носилки.

– Леса стоят со стороны Штаба Западного военного округа, нам это крыло не принадлежит, – объяснили «Комсомолке» в Эрмитаже. – На нашей работе ЧП не отразилось.

На место прибыли представители Администрации Центрального района. В районе подтверждают, что ремонтом там занималось Министерство обороны.