«Крики людей до сих пор в ушах»: Прохожие, вытаскивающие пострадавших из-под завалов у Дворцовой, рассказали о первых минутах после ЧП

СЕГОДНЯ 19:23 2018-08-21T20:05:26+03:00

Под обломками строительных лесов в центре Петербурга оказались несколько человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Под обломками оказалось десять человек, троих из них увезли в больницу [эксклюзив "КП"]

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Строительные леса в арке Главного Штаба у Дворцовой площади в Петербурге рухнули примерно в 17:00 21 августа: на крыше здания Минобороны шел ремонт. Ограждения не выдержали порыва сильнейшего ветра и погребли под собой с десяток человек.

– Я был в метрах тридцати от места, куда посыпались деревянные балки и полиэтилен, – рассказал «КП» в Петербурге» очевидец ЧП Александр Кетанов. – Конструкции должны были ограждать прохожих от пыли и возможного падения камушков с крыши, где шел ремонт. Но дунул сильный ветер. И все рухнуло. Часть людей разбежалась. Но несколько оказались под обломками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/665284" frameborder="0"></iframe> Около Дворцовой площади на людей рухнули строительные леса.Олег ЗОЛОТО

Работы на крыше Главного Штаба в этот момент не проводили, так что среди пострадавших оказались только случайные прохожие.

– Накрыло десять человек, – вспоминает работница торгового стенда, который тоже оказался в опасной зоне, Любовь. – Одна девушка была совсем плоха: без чувств, вся в крови, не двигалась. Ее ударило большой стропилиной. В больницу ее повезли на Скорой с мигалками.

Леса рухнули из-за сильного ветра.Фото: Олег ЗОЛОТО

Очевидцы сообщили «КП» в Петербурге», что пострадавшая работает живой скульптурой и в момент обрушения лесов была в костюме ангела.

– Я вышла на балкон фотографировать бурю: было очень красивое небо, – делится свидетель ЧП Наталья. – Потом услышала, словно мачта на корабле трещит, и крики. На прогуливающихся людей спланировала, как перышко, груда досок. Некоторые люди стали выбираться сами. Голоса людей до сих пор в ушах звенят…

Илья Берсенев стал одним из первых, кто растолкал толпу и принялся вызволять людей из «строительного» плена.Фото: СОЦСЕТИ

Врачи и спасатели прибыли быстро, но сначала окровавленных людей из-под лесов вытаскивали прохожие.

– Помогать бросились человек пятьдесят, – рассказывает Александр. – Хотя часть ограждения еще угрожающе свисала сверху. Стали все вместе растаскивать. Благодаря этому быстро вытащили мужчину лет сорока и отволокли его под арку.

Молодой моряк Илья Берсенев стал одним из первых, кто растолкал толпу и принялся вызволять людей из «строительного» плена.

– В тот вечер меня бросила жена, и я сидел в рок-баре, – откровенничает Илья. – Услышал грохот. Выскочил на улицу. Аккуратно вытащил первого. Это был итальянец лет 35-40, вокруг суетились другие итальянцы из его группы. Он был в сознании, но соображал плохо: ему рассекло брось и, видимо, сильно ударило по голове.

Прохожих накрыло деревянными балками.Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда моряк удостоверился, что позвоночник туриста цел и двигать его можно, его занесли в здание военного суда. Там он и дождался медиков.

Второго итальянца из-под завала доставали вместе со спасателями. В результате «скорая» увезла троих.

– Это было так неожиданно! Я даже испугаться не успел, – делится Александр. – И как можно было поставить на крыше такие «паруса»?

После ЧП перекрыт проход с Большой Морской на Дворцовую площадь через арку.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Городcкая станция скорой медицинской помощи:

- Двух мужчин доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Третья пострадавшая, девочка-подросток, - тяжелая.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Западного военного округа Министерства обороны России:

– 21 августа около 17:00 в результате сильного порыва ветра произошел сход строительных лесов на улицу Большая Морская с крыши здания Главного Штаба.

В результате падения обломков конструкции были травмированы трое граждан. Оперативно прибывшие экипажи «Скорой помощи» доставили их в медицинское учреждение города, где им оказана квалифицированная помощь. Угрозы жизни пострадавшим нет. Для установления обстоятельств случившегося на месте работает комиссия ЗВО.