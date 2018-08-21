Петербуржцы спасают дворового пса Пирата, который провалился в яму с кипятком

СЕГОДНЯ 19:58 2018-08-21T19:58:38+03:00

Один из очевидцев не побоялся шагнуть в кроссовках в воду, чтобы вытащить зверя

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Собачий визг до сих пор стоит в ушах петербуржцев, которые живут на проспекте Большевиков. О том, что случилось у детского садика №62, напоминает пожелтевшая трава на газоне: около десяти часов утра на площадку из-под земли хлынул кипяток, и в эпицентре оказался уличный пес Пират. Спасали, а теперь лечат от страшных ожогов, всем двором.

ПАР И ВИЗГ

За три дня до трагедии в районе не было горячей воды: проводили испытания. Когда тепленькая, наконец, пошла, железные «грибочки» теплотрассы стали парить. По словам местных, «дымящие трубы» огородили лентами. Сейчас энергетики, ответственные за участок, ищут того, кто установил эти «грибы», и говорят, что ни аварий, ни заявок в тот день или накануне не было.

Подозрительную активность у колодцев заметили наканунеФото: Анна ПОСЛЯНОВА

Утром 12 августа лужайку у детского сада заполнили собачники со своими питомцами. Среди них одиноко бродил и Пират. Когда-то десятилетний пес был домашним, но об этом говорил только ошейник: Пират давно надоел хозяевам, и его выгнали. Несмотря на скитания и периодические избиения, пес остался дружелюбным.

Когда на газон у площадки со скамейками хлынула горячая вода, Пират оказался в эпицентре. Почва стала проваливаться под лапами. На помощь зверю бросились трое: пенсионерка, женщина и мужчина. Дам отпугнула дымящая лужа, которая становилась все больше. Мужчина же привязал своего мопса и шагнул в кипяток.

Трава буквально свариласьФото: Анна ПОСЛЯНОВА

– Выгуливал свою Луну перед работой. Вдруг – пар и визг, – вспоминает Игорь. – Море горячей воды, которая лилась прямо на садик. Пират орал на весь двор… Даже в домах услышали и выглянули в окна. Я туда – в кроссовках. Быстренько вытащил. А он был в таком состоянии, что укусил (показывает раненый палец. – Прим. ред.), вырвался и убежал.

«ПИРАТСКАЯ» КОМАНДА

Спасителю Пирата от жизни досталось: детдом, потом, «по глупости», – тюрьма. За последние двадцать лет Игорь нашел любимую женщину, создал семьи и вырастил прекрасную дочь. В то утро обошлось: горячая вода сварила траву, но не успела обжечь ноги.

А вот Пирату досталось. Четыре дня его искали, чтобы помочь. Но тщетно. Только на пятые сутки он, с гноящимися ожогами, вышел к людям и сел у одной из парадных. Сильнее всего пострадали лапы, переднее правое плечо, правые ухо и глаз, зад. Когда одна из жительниц, участвующая в поисках, Анна Толокновская, заметила Пирата, над ним уже кружили мухи.

Больше всего досталось уху, лапам и хвостуФото: Олег ЗОЛОТО

«Пиратская» команда – Анна и две Маргариты – собралась быстро: сработала сила соцсетей. Нашли машину, кто-то поделился вещами, кто-то – деньгами. Несколько часов женщины, таская пса на покрывале, словно на носилках, пытались пристроить его на срочную операцию. Но где-то не принимали без документов, где-то отказывали, видя, в каком собака тяжелом состоянии.

– Операция шла три часа: только когда сбрили шерсть, увидели, насколько серьезные ожоги, – чуть не плачет Анна. – Хирург удалил загноившиеся ткани, оперировал обожженное веко, удалил яички. Конечно, проще и дешевле отправить на тот свет. Но правильно ли?

В ПОИСКАХ ДОМА

Стационар для Пирата тоже нашли с трудом. Сейчас пес лежит под капельницей, ему меняют лечебные повязки. Соседи по «палате» – маленькая собачка и кот.

– У него ожоги второй-третьей степени, – рассказывает доктора Пирата Петр Стоилов. – Глубокого некроза тканей, к счастью, нет, иначе нужна была бы реанимация. Состояние стабильно удовлетворительное, динамика положительная. Но потребуется ампутация ушной раковины, которую сейчас сделать нельзя из-за возможных осложнений: сначала нужно снять воспаление.

Пирата уже выводят на прогулкиФото: Олег ЗОЛОТО

Состояние хвостатого хоть и вялое, но аппетит нормальный. В клинике выяснили, что Пират предпочитает домашнюю стряпню, особенно оладушки. Лапы уже более-менее восстановились, так что каждый день по нескольку раз его выводят на улицу. А вот садиться пес боится до сих пор, ведь именно там были самые сильные раны.

– Через несколько дней капельницы закончим, и можно будет выписывать на амбулаторное лечение: ухом заниматься еще рано, – говорят доктора. – Ему предстоит долгое местное лечение, раны должны затянуться через месяц-полтора. Все будет хорошо, но нужно время.

Заботиться о некогда домашнем питомце пришлось постороннимФото: Олег ЗОЛОТО

Хозяева Пирата так и не объявились. Забрать его к себе Анна не может: у самой двое детей, кот из автобуса и собака с улицы, да и на пятый этаж по ступенькам пес просто не поднимется. Поэтому Пират ищет заботливого хозяина, который живет на первом этаже или в доме с лифтом.