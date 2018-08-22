2018-08-22T13:31:10+03:00
Звезды

«Я возвращаюсь к матери своих детей»: Иван Краско разводится с молодой женой Натальей Шевель

«Комсомолка» первой узнала, что супруги не живут вместе уже три месяца [эксклюзив КП]
Людмила ИЛЬИНА
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Наталья Шевель уехала от Ивана Краско за границу. Актер решил, что будет разводиться.Наталья Шевель уехала от Ивана Краско за границу. Актер решил, что будет разводиться.Фото: Олег ЗОЛОТО
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У 87-летнего актера Ивана Краско жизнь бьет ключом. За чередой событий в его личной жизни поклонники уже не успевают следить. Казалось бы, еще недавно - три года назад - он женился на 27-летней Наталье Шевель, а теперь говорит, что разводится. Неужели ради очередной молоденькой красавицы?

«Комсомолка» встретилась с Иваном Ивановичем и узнала, что происходит между супругами.

Эксклюзив "КП": Актер Иван Краско о разводе с молодой женой и возвращается к бывшей

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ЭКСПЕРИМЕНТ В ВИДЕ МОЛОДОЙ ЖЕНЫ

- Иван Иванович, у вас Наталья Александровна, судя по фото в соцсетям, вот уже три месяца путешествует одна по миру. Сначала она была в Израиле, сейчас в Испании. Вы даже не общаетесь?

Иван Краско и Наталья Шевель расписались в 2015 году. Фото: Тимур ХАНОВ

Иван Краско и Наталья Шевель расписались в 2015 году.Фото: Тимур ХАНОВ

- Мы созваниваемся, общаемся, конечно, я знаю обо всем, что у нее происходит, - спокойно объясняет Иван Иванович. - Но вопрос нашего с ней расставания неизбежен. Брак с Натальей Александровной - это же был эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока девочка не встанет на ноги. К тому же она с самого начала категорически была против ребенка. Я понимаю, у нас нет своего жилья и в чем-то она права. А, с другой стороны, может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил.

«БРАК ВОСТАНОВЛЕН»

- Пока ваша жена Наталья Шевель путешествует, с вами рядом находится бывшая супруга, мать ваших сыновей Наталья Вяль. Какие у вас с ней отношения?

- Наталья Николаевна сказала, что не против, чтобы я вернулся в семью, - немного игриво отвечает актер. - Наталья Александровна знает об этом, для меня вопрос с Натальей Николаевной практически решен. Я вернусь к матери своих детей, ведь это для меня сейчас самое важное.

Тройственный союз - так Иван Иванович называет свои отношения с женами.

Тройственный союз - так Иван Иванович называет свои отношения с женами.

- А почему вы вообще разошлись с бывшей женой?

- Инициатором развода тогда была она. Наталья Николаевна познакомилась с другим мужчиной, - вздыхает Краско. – Но я не считаю это изменой, ведь в итоге она призналась, что ошиблась. А, главное, сказала, что я лучший мужчина в ее жизни. Помню, тогда мы пришли в ЗАГС и нам поставили отметку в паспорте «Брак прекращен», я тогда уточнил: «А он может поменяться на «Брак восстановлен»? И говорил Наталье: «Подумай, не торопишься ли!?»

- Вы снова женитесь на Наталье Вяль?

- Мы обвенчаны, то есть перед церковью мы до сих пор женаты! Помню, 15 лет назад я ей сказал: «Выйдешь за меня замуж?», а она ответила: «С ума сошел? Посмотри на себя и на меня», имея ввиду разницу в возрасте. Тогда я пошел на хитрость. Мы гуляли по Петербургу и шли мимо церкви на Конюшенной площади, там, кстати, отпевали и моего сына Андрюшу. Батюшка Николай тогда, увидев нас, сказал, что Наталья на меня благотворно влияет и благословил наш союз. Так мы повенчались и брак наш не развенчан до сих пор.

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