С 23 августа на ТНТ стартует новый сезон шоу «Студия Союз»

СЕГОДНЯ 14:42 2018-08-22T14:41:12+03:00

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Единственное на российском телевидении комедийно-музыкальное шоу «Студия СОЮЗ» возвращается на ТНТ. В новых выпусках звездным гостям вновь придется соревноваться в музыкальности, участвуя в самых необычных экспериментах. В новом сезоне гостями шоу станут Мария Миногарова, Александр Гудков, Terry, Наzима, Марина Кравец и многие другие.

Благодаря «Студии СОЮЗ» мы уже знаем, что получается после употребления «ЛСДецла», как выглядит «Одежда Бабкиной», что будет, если «Унижать мелодию» и многое другое. На очереди новые эксперименты.

«Ицло». В этом эксперименте гостям предлагается угадать известного музыканта по фотографии, на которой все части его лица перемешаны в случайном порядке. «МР-трейлер». Мало кто знает, что трейлеры есть не только у фильмов, но и у песен. Гости шоу попробуют угадать песни, прослушав трейлеры к ним.

«Piece of счёт». Эксперимент на внимательность. Гостям нужно будет подсчитать сколько раз в песне Артема Муратова и Елены Гущиной будет употребляться определенное необычное слово.