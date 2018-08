Радио Рекорд отмечает свой 23 день рождения!

СЕГОДНЯ 18:46 2018-08-22T18:47:00+03:00

За это время было покорено немало вершин, открыто станций в городах России и проведено множество мероприятий!

Вся история, длиной в 23 года, описана ниже, а сегодня слушайте Рекорд, танцуйте и улыбайтесь - это лучший подарок для нас.

Открытие Рекорда

Рекорд впервые вышел в эфир 22 августа 1995 года. Идея его появления принадлежала популярному композитору Виктору Резникову. На её воплощение ушло несколько лет. Сперва в эфире звучало всё подряд: русские и зарубежные хиты, новости, развлекательные программы. Ди-джеи ставили ту музыку, которая нравилась им самим. Петербургский музыкант Давид Голощёкин вёл авторскую программу о джазе. Иногда в эфире Рекорда оказывались политики: например, Алексей Кудрин или Михаил Горбачёв, а программным директором успел поработать Александр Васильев из группы Сплин.

Но молодые ди-джеи правдами и неправдами сумели убедить руководство Рекорда, что электронную музыку ждёт большое будущее. На двое суток в качестве эксперимента в эфир пустили всех тогдашних ди-джеев Питера. Слушателям предложили поддержать новый формат, отправляя сообщения на пейджер станции. Сообщений было так много, что работа пейджинговой компании оказалась временно парализована. А после того, как ведущие призвали слушателей поддержать проект лично у стен радиостанции, под окнами старого заводского здания у Телебашни собрались тысячи молодых людей.

Радио звучало из колонок, которые выставили в окна студии. Эфир Рекорда доносился из салонов подъезжавших автомобилей. Люди всё прибывали. Становилось ясно, что Рекорд нашёл свой путь – путь первой танцевальной станции России.

Герои Рекорда разных лет

За 23 года в эфире Радио Рекорд побывало множество людей. Каждый из них привнёс что-то свежее и новое в историю станции.

Приходили электронные ди-джеи. Каждый из них играл в многочисленных тогда ночных клубах, а на Рекорде они вели своё авторское шоу. Ди-джей Нил, Леша Хаас, Бумер, Елкашу, Костя Лавски, Фокс и Юзер, Врунгель, Мег и Нерак, Магнит и Слайдер. Авторский взгляд и экспертную оценку высказывали Миша Полежаев и Самир Аскеров. О джазе рассказывал Давид Голощёкин. Алексей Ромео добавлял гламура. Нашлось место в эфире даже супер-металлической программе Нины Сергиной «Банзай» – единственному шоу на Рекорде, слушатели которого буквально заваливали почту конвертами с корреспонденцией.

Рекорд до сих пор радуется успехам всех тех ведущих, чья карьера начиналась или затронула станцию. Мы видим знакомые лица по телевизору и слышим в эфире: это STARПерцы Воронов и Мельников, телеведущая Аня Борисова, Юля Паго, Алексей Акопов и Маша Абрикосова, ди-джей Рига, а также Матисс и Садко.

И спасибо всем тем, кто с Рекордом сегодня пор с нами: это Жан и Римски, Лена Попова, Кефир, Фил, Кремов с Хрусталёвым и Цветков, Александр Попов, Леди Вакс, Нейтрино и Баур, Косинус и Гвоздь.

Спасибо вам всем, без вас Рекорд никогда не был бы Рекордом!

Легендарные рейвы Рекорда

В середине девяностых Санкт-Петербург стал превращаться в столицу ночных клубов. ТамТам, Порт, Тоннель, Планетарий, Танцпол и Мама – эти названия знала вся продвинутая молодёжь.

В таких клубах зарождались и первые вечеринки Рекорда, но очень скоро желающих на них попасть стало больше, чем клуб был в состоянии вместить. Вечеринки превращались в многочасовые рейвы и перемещались на большие спортивные арены. «Пиратская станция», «Вспышка», «Колбасный цех» - очень скоро даже нескольких крытых ледовых арен Дворца спорта «Юбилейный» и футбольного поля Петербургского СКК перестало хватать для всех желающих попасть на фестиваль. Так, например, Колбасный Цех 5, состоявшийся в 2003 году, пришлось разбивать на два дня. А Пиратская станция была признана крупнейшим драм-н-бейс фестивалем, когда-либо проводившимся в мире.

Порой фестивали проходили в самых неожиданных местах: например, презентация легендарного альбома the Prodigy «Fat of the Land» прошла в одном из пустующих цехов Кировского завода. А серия дарксайд-вечеринок «Терапи Сешн» каждый раз проходила в новой локации: на химическом или военном заводе, на заброшенной ТЭЦ или в старом трамвайном депо.

Но самым необычным местом, где проходили фестивали Рекорда, стали не заводские цеха, а Красная площадь в Москве, где в 2010 году выступил легендарный Тиесто.

Первое апреля

День дурака так или иначе не обходят вниманием все СМИ: кто-то сообщает в эфир фейковые новости, кто-то рассказывает о том, как пошутили коллеги. Но Рекорд пошёл дальше. 1 апреля 2011 года некто Колян обратился к аудитории станции и сообщил, что станцию «отжали» у прежних владельцев, и теперь во всех городах вещания будет звучать «Гоп ФМ». Эффект превзошёл все ожидания: соцсети взворвались, тему обсуждали в новостях, а видеоролики, снятые для проекта, разошлись на мемы. Ролики с танцующим на крыльце Скоробогатым и ведущими Рекорда в образах гопников на детской площадке набрали десятки миллионов просмотров на YouTube,

С тех пор каждый год Радио Рекорд ровно на один день Радио Рекорд меняется – и всегда непредсказуемо. Ведущие меняют имена и перевоплощаются то в жителей средней Азии, то в хайрастых рокеров; в чинных классических музыкантов или в артистов эстрады, а в эфире звучит музыка, которую прежде никогда нельзя было услышать на станции.

Просуществовав всего сутки, хулиганство прекращается, но все первоапрельские станции продолжают своё существование – их всегда можно послушать в плеере на сайте Рекорда или в мобильном приложении.

Эпоха Pirate Station

Один из самых успешных и ярких фестивалей Рекорда – знаменитая «Пиратская станция». Появившись как авторское часовое шоу ди-джея Гвоздя, проект впервые обрёл живое воплощение 11 января 2003 года на малой арене Дворца спорта «Юбилейный». Уже на следующий год фестиваль расширился до трёх арен и с тех пор его масштабы ежегодно росли.

Очень скоро о «Пиратской станции» узнали далеко за пределами России: нигде в мире драм-энд-бейс артисты не встречали таких масштабных фестивалей. На Пиратке побывали все лучшие представители жанра: от родоначальников – Goldie и Roni Size до современников – Sub Focus и Pendulum.

В 2009 году на мероприятии «Пиратская станция Immortal» команда Рекорда впервые объединила усилия с театром-цирком «Кракатук». Так появилась невероятная шоу-постановка, где сочетались казалось бы далёкие друг от друга жанры: бескомпромиссные ритмы и захватывающие воздушные трюки, рвущие танцпол басы и драматическая концепция в нескольких актах. Пиратская станция приобрела международный статус, проходила по всей России от Москвы до Владивостока, а также в Минске, Киеве и Таллине.

Последний фестиваль состоялся в 2016 году, и с тех пор тысячи поклонников надеются на его возвращение. Что говорить, и Рекорд тоже скучает по Пиратке.

Супердискотека

Девяностые можно вспоминать по-разному. Для кого-то это было время стремительно обесценивающихся денег, беспредела и дефицита. Но тех, кто застал это время за школьной скамьёй, не слишком беспокоила экономика или политика. Из магнитофонов звучал евроденс, кто-то впервые целовался под песни группы «Ласковый май», а кто-то собирал вкладыши или кэпсы.

Рекорд впервые объединил звезд девяностых на одной сцене в 2004 году. Успех был оглушительным – уже скоро Супердискотека перестала помещаться в помещении Ледового дворца, число участников стало с трудом помещаться на афише. Десятки тысяч людей подпевали любимым артистам: Руки Вверх, Кар-Мэн, Комбинация, доктор Албан, Эйс оф Бейс, 2 Анлимитед – кажется, не осталось ни одного героя, который бы не принял участие в фестивале. Визитной карточкой Супердискотеки стали флэшбеки из прошлого на экранах, интерактивные зоны девяностых в фойе.

На фестивале объединялись распавшиеся коллективы – например, Лена Катина и Юля Волкова из ТаТу. Супердискотека вернула в Россию героиню популярнейших сериалов Наталию Орейро. Шоу транслировали в эфир ведущие телеканалы страны. Зрители специально обшаривали секонд-хенды и пыльные шкафы, чтобы на несколько часов надеть лосины или малиновые пиджаки и погрузиться в незабываемую атмосферу 90-х.

В этом году на Супердискотеке впервые выступит участница легендарного коллектива «Спайс Гёлз» - Мелани Си. 20 октября в Петербурге она выступит на легендарном фестивале вместе с Руками вверх, Эйс оф Бэйс, 2 Анлимитед и десятками других любимых звезд.

Рекорд подарил России Sensation

Фестиваль Sensation появился в Амстердаме. Перед тем, как Рекорд впервые привез его в Санкт-Петербург, он уже стал легендой. Тысячи людей в белом. Фантастические декорации. Невероятная постановка и спецэффекты – это был авангард всего, что существовало на тот момент в визуальном и техническом оснащении шоу.

Постановки такого уровня и такой стоимости ещё никогда не приезжали в Россию. Вместе с десятками траков оборудования весом под добрую сотню тонн Sensation сопровождали не меньше ста человек персонала. Вдвое больше людей требовалось на месте, чтобы смонтировать привезённое шоу в течение недели. Расходы измерялись семизначными цифрами в евро.

Взвесив все «за» и «против», Рекорд решился пойти на риск. 11 июня 2008 года шоу впервые приехало в Санкт-Петербург. Прохожие недоумевали, наблюдая странный флешмоб: сотни людей в белой одежде двигались в сторону СКК через парк Победы, группами поднимались в метро.

Российский Sensation стал самой успешной реализацией шоу за пределами Амстердама. Путешествие в Петербург на Sensation самый разгар белых ночей стало изюминкой летнего сезона. Отличительной особенностью российского шоу стали официальные pre-party в десятках городов России, проходившие в течение месяца перед фестивалем.

Sensation в России стал самым успешным фестивалем электронной музыки: билеты на него заканчивались ещё до начала мероприятия, трансляции и специальные телеверсии выходили на музыкальных каналах.

В 2015 году фестиваль переехал в Москву: декорации нового шоу стали такими масштабными, что уже не помещались под сводами Петербургского СКК.

Однако, всякая легенда имеет свой конец: в 2017 году Сенсейшн прекратил своё существование в Нидерландах. И те, кто его застал, знают: это было круто!

Люди за кадром

Рекорд – это не только ди-джеи и ведущие. Не только электронные артисты и музыканты. Это ежедневная работа многих десятков людей – как в Петербурге, так и во всех городах вещания.

Их имена как правило неизвестны слушателю, но именно их силами Рекорд растёт, развивается, изменяется, обновляется.

Они пишут тексты и делают оформление эфира. Они обеспечивают бесперебойную работу оборудования и офиса. Работают с артистами. Анализируют рынок и аудиторию. Ищут партнёров и рекламодателей. Организуют мероприятия, продумывая каждую деталь – от лайнапа артистов и декораций для комфорта посетителей, и безопасности.

В каждом городе, где вещает Рекорд, десятки людей за рамками эфира ежедневно стараются над тем, чтобы он был интересен слушателю.

И сегодня, в день рождения станции мы не можем не сказать вам всем СПАСИБО!