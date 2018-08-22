Как спасти зрение школьника?

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-22T15:04:16+03:00

Эксперты около двух часов обсуждали, как бороться с ухудшением зрения у детей. Фото: Александр ГЛУЗ

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Вместе с экспертами рассуждаем о реальных причинах снижения зрения у детей и выясняем, можно ли остановить этот процесс.

С каждым годом мы видим все хуже. И самое обидное, что у большинства людей зрение ухудшается не к пенсионному возрасту (что вполне естественно), а уже в школе. По данным Минздрава, в России сейчас каждый четвертый школьник близорук. А в структуре общей заболеваемости болезни глаз с третьего места поднялись на второе. Если говорить о нашем городе, то в старших классах петербургских школ от 60 до 80 процентов учеников имеет близорукость.

«С этим надо что-то делать!» - подумали мы и организовали в редакции «Комсомолки» круглый стол, на который пригласили медиков, чиновников, представителей общественности и, конечно же, родителей.

Расплата за прогресс

На самом деле ухудшение зрения у детей - проблема общемировая. Хотя в нашей стране ситуация еще не такая критичная, как, например, в Китае или Японии, где более 90 процентов старшеклассников страдает близорукостью. Но если ничего не делать, мы быстро догоним «лидеров» по плохому зрению.

Офтальмологи утверждают, что самое массовое заболевание - близорукость.Фото: Александр ГЛУЗ

- За последние несколько лет нагрузка на наши глаза выросла в разы, что в первую очередь связано с активным использованием гаджетов. О том, что телефоны, планшеты и компьютеры вредят глазам, все знают, это не секрет. Но многие родители не ограничивают детей в использовании электроники, - рассказала главный внештатный детский специалист-офтальмолог Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга специалист Эльвира Сайдашева. - Вносит свою лепту и наследственность: если один родитель плохо видит, вероятность снижения зрения у ребенка составляет 25 процентов, если оба - 50 процентов. Но все-таки огромную роль в состоянии здоровья глаз играет образ жизни.

Другими словами, если гаджетами пользоваться разумно, делая перерывы, то глазам они не навредят. Занятия спортом, игры на свежем воздухе, правильное питание - все вместе это тоже служит профилактикой нарушения зрения. Увы, многим родителям гораздо удобнее, когда непоседливое чадо уткнулось в смартфон и никому не мешает.

Не ругайте школу

Часто в проблемах со зрением винят школу: мол, и нагрузка выросла, и в процессе учебы дети часто используют компьютеры, интерактивные доски. А недавно заговорили о том, что в школах появятся электронные учебники!

Главный внештатный детский специалист- офтальмолог Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга специалист Эльвира Сайдашева.Фото: Александр ГЛУЗ

- Зрение у ребенка к определенному возрасту ухудшается - это факт, но винить во всем школу, я считаю, неправильно. У нас в городе с каждым годом растет количество детей - в прошлом году их было 1300, - которым уже в первом классе нужна адаптированная программа по причине слабого зрения. Для таких детей мы создаем специальные классы с особой программой, - говорит заместитель начальника отдела общего образования Комитета по образованию Петербурга Наталия Башкеева.

Что касается здоровых ребят, то в школах предусмотрено все, чтобы сохранить детское здоровье.

- Режиму организации образовательной деятельности, который, безусловно, влияет на здоровье детей, уделяется большое внимание. Школьная мебель, ее цвет, расстановка, освещенность, время использования электронных носителей - все это прописано в санитарных правилах и нормах, которые соблюдают все государственные образовательные учреждения. Когда ребенок приходит в школу, составляется его медицинская карта, в которой указаны особенности здоровья, и задача педагогов - выполнять рекомендации медработника, - добавляет Наталия Башкеева. - Конечно, в процессе учебы очень многое зависит непосредственно от педагога, и наши учителя ставят перед собой цель не только научить детей, но и сохранить их здоровье. Ну а что касается использования электронных учебников, то это лишь рекомендация, внедрять их массово никто не будет.

Почему же тогда школу большинство учеников оканчивает уже в очках? Здесь наши эксперты опять напомнили про образ жизни современных детей. Никакие нормы и правила не помогут сохранить глаза здоровыми, если после уроков ребенок берется за планшет и сидит в нем часами.

Кто виноват и что делать?

Ребенок, особенно маленький, не скажет, что плохо видит. Он просто не знает, что можно видеть лучше и детальнее. Да и подростки очень часто это скрывают, боясь, что придется носить очки. А значит, мы, родители, должны присматриваться к тому, как наши дети смотрят на окружающий их мир.

Представители Комитета по образованию рассказали о нормах и регламентах.Фото: Александр ГЛУЗ

- К сожалению, такой диагноз, как близорукость, молодеет. Все чаще мы ставим его в 6-8 лет, - говорит офтальмолог высшей категории, главный врач сети оптик «Счастливый взгляд» Ирина Шикалович. - Проблемы со зрением напрямую влияют на школьную успеваемость. Чрезмерные зрительные нагрузки и снижение остроты зрения приводят к повышенной утомляемости и головным болям. Чтобы до этого не дошло, обязательно раз в полгода - год проверяйте зрение своих детей.

Проверить зрение можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в салоне оптики, в котором есть детский офтальмолог. В крупных салонах имеется современное оборудование, которое позволяет сделать это быстро, а результат получается максимально точный. Увы, многие родители тянут до последнего.

- Только когда проблема появилась, родители начинают копаться в причинах, ищут доктора, делятся советами, - рассказывает операционный директор портала Littleone.com Наталья Зимина. - А вот профилактике внимания почти не уделяется.

Все чаще дети заканчивают школу уже в очках.Фото: Александр ГЛУЗ

КСТАТИ

Три правила для здоровых глаз

Ограничьте время использования гаджетов - не более 40 минут за один раз. Перерыв должен составлять не менее 15 минут, а лучше - 30.

Следите за полноценным питанием ребенка и чаще отправляйте гулять на свежий воздух. Солнечный свет (естественно, в разумных пределах) очень полезен для глаз.

Регулярно проверяйте зрение. Делать это нужно, даже если вы не носите очки.

ВАЖНО!

Мы решили: ждать больше нельзя! Пора защитить зрение наших детей!

Перед началом нового учебного года «Комсомолка» начинает акцию «Здоровое зрение - здоровое поколение».

Проверьте зрение вашего ребенка бесплатно с «Комсомолкой»!

Отправляя ребенка в школу, мы часто забываем о том, что нужно проверить его зрение. «КП» решила помочь родителям и педагогам сохранить здоровье детских глаз и запускает проект, благодаря которому вы сможете узнать все о зрении своего ребенка.

Социальная программа «Здоровое зрение - здоровое поколение» стартует 22 августа и продлится до 3 ноября 2018 года.

Участие могут принять дети в возрасте от 5 до 17 лет.

Чтобы записаться на проверку, необходимо позвонить по телефону «горячей» линии 8-800-555-666-7. Ну а мы будем рассказывать о ходе проекта, встречаться с экспертами и делиться практическими рекомендациями о том, как сохранить зрение!

Как бесплатно проверить зрение ребенка?

Шаг 1: позвонить по телефону «горячей линии» 8-800-555-666-7 и записаться на прием.

Шаг 2: выбрать, в каком салоне и когда вы хотели бы пройти диагностику (адреса ниже).

Шаг 3: в выбранное время и дату прибыть в салон вместе с ребенком и документами (свидетельство о рождении ребенка и паспорт).

Шаг 4: пройти обследование ребенка, получить рецепт и выслушать рекомендации офтальмолога.

ВНИМАНИЕ! Запись проводится только по телефону «горячей линии». Ребенка обязательно должен сопровождать законный представитель: мать или отец. Обследование может занять около часа. Возможно, потребуется вторичный прием на следующий день.

КОНКРЕТНО

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Где можно пройти проверку в рамках акции «Здоровое зрение - здоровое поколение»

1. 7-я линия Васильевского острова, 54

2. проспект Большевиков, 9

3. проспект Ветеранов, 122

4. Гражданский проспект, 117

5. Лиговский проспект, 52

6. Новочеркасский проспект, 32, корпус 1, литера А

7. улица Савушкина, 6

8. проспект Стачек, 94

9. Шушары, Колпинское шоссе, 38, корпус 1, литера А