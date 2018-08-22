Археологи нашли тайный ход в Выборгском замке

СЕГОДНЯ 18:51 2018-08-22T19:53:18+03:00

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Легенды о том, что город Выборг полон старинных подземелий, ходят уже несколько веков. Таинственные сооружения не дают покоя нескольким поколениям местных жителей, отважных кладоискателей, историков и исследователей. И недавно завеса тайны приоткрылась: ученые нашли подземелье, идущее вниз от крепостных стен к воде.

– Это место находится на южном бастионе между двумя башнями: Сапожника и башней Райской, – рассказал «Комсомолке» заместитель директора Выборгского объединенного музея-заповедника Валентин Белоусов. – Проход вел с галереи бастиона под стены крепости.

Фото: Павел Поляков

Вход в «тайную комнату» обнаружили после того, как у стен замка просел грунт. Сейчас на месте работают археологи Института истории материальной культуры РАН. Правда, о том, что подземелье не миф, было известно еще в первой половине прошлого столетия.

– Археологи не в первый раз обращают внимание на Выборгский замок. Еще в 1935 здесь провели раскопки, о которых писал архитектор Отто Иивари Меурман – он тогда был хранителем замка, – рассказали в Выборгском музее-заповеднике. – По его воспоминаниям, археологи «увидели, что в землю уходит винтовая лестница. В ходе раскопок обнаружили помещения, нижняя комната которого находится на уровне воды.

Работы в первой половине 20 века. Фото: Mikkelin-maakunta arkisto

Не так давно сотрудники музея нашли чертежи и фотографии документов того исследования в архиве финского города Миккели, которые теперь помогают картине сложиться.

– В 18 веке замок получил внешнюю облицовку стен - то, что мы видим сейчас. И проем, который выходил с крепостного вала наружу, был заложен. Этот выход, так называемый «тайный ход», фиксируется на ряде изображений Выборгского замка 18-го и 19-го столетий, о нем тогда знали, – добавил Валентин Белоусов.

Кроме того, в замковых отчетах второй половины 16 века упоминается и само строительство подземного хода.

Фото: Павел Поляков

Как оказалось, в 21 веке о таинственном месте знают и любопытные горожане.

– К сотрудникам музея и археологам уже обращались очевидцы, которые спускались ранее в это подземное сооружение, но обследовать его было невозможно из-за обвалившихся кирпичей, – говорят в музее.

Сколько продлится изучение подземелья, пока неизвестно. Но изучение расчищенного выхода и следующего за ним коридора, по всей видимости, будет масштабным.

СПРАВКА «КП»

Выборгский замок – один из немногих сохранившихся образцов средневековой военной архитектуры на территории России. Был возведен на небольшом острове в северной части Финского залива в 1293 году во время шведского Крестового похода. В начале 18 века замок завоевали войска Петра I. Сердцем всего сооружения и самой высокой точкой на острове является пятидесятиметровая башня святого Олафа.