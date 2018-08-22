Для Петербурга предлагают построить город-спутник с учеными и страусами

СЕГОДНЯ 15:17 2018-08-22T15:50:50+03:00

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Наукоград, технополис, экогород, просто «умный» – такой спутник может появиться у Петербурга. Город под названием Алхо (с фин. – «низина». – Прим. ред.) в честь существующего крошечного поселка предлагают построить в Карелии. Концепцию поселения будущего набросали создатели Генплана Петербурга, специалисты Санкт-петербургского научно-исследовательского и проектного института градостроительного проектирования.

УМНЫЕ РОДИТЕЛИ, ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Идеальным местом для «умного» города стал бы юг Лахденпохского муниципального района Карелии, территория нынешних Элисенваарского, Хийтольского, Куркиекского сельских поселений. Рядом – федеральная трасса «Сортавала», железная дорога, Ладожское озеро, граница. В планах – пассажирский порт, газификация, международный автомобильный пункт пропуска. Благодаря ландшафтам строить здесь удобно и красиво.

– Границы территории определены пока предварительно и еще будут корректироваться, – отмечают в институте.

Расположение существующего поселка АлхоФото: Яндекс.Карты

Ядром наукограда станет университет. В числе «умных» объектов Алхо задуманы центр выявления, воспитания и обучения одаренных детей и научно-исследовательский центр озероведения.

Жителями, которых ожидают 25-30 тысяч человек, станут студенты и ученые. Их разместят в малоэтажных инновационных кварталах.

ЭЛЕКТРОНИКА И ЛОШАДИ

Чтобы применить науку на практике, в городе построят технопарк – комплекс сооружений, где разместятся компании-резиденты. Промышленность Алхо будет специализироваться на электронике, приборостроении, создании новых материалов, защите информации.

Так как в Алхо наука и природа будут идти рука об руку, то часть производств займутся деревообработкой, выпуском экотары, пищевыми продуктами, деревянным строительством и полиграфией. В городе и рядом с ним предусмотрели агрокомплексы и фермы, где будут выращивать ягоды, грибы и лекарственные растения, а также разводить зубров, лошадей, коз, овец и страусов.

Ориентировочные границы Алхо. Фото: Петербургский НИПИГрад

Третья ипостась Алхо – центр туризма. Отдыхающие будут приезжать в Национальный парк древних культур, в центр любительского и спортивного рыболовства, на курорт регионального или федерального значения, в музеи Ладожского озера и транспорта. Изначально в Алхо планировали даже игорную зону, но, дабы не нарушить закон, ее смогут разместить вдали от поселения и только с ободрения властей.

ОПЕРЕЖАЯ РАЗВИТИЕ

Перемещаться внутри экогорода жители и туристы будут, в основном, пешком, ведь все нужные объекты будут рядом. Транспорт – естественно, «зеленый», немоторизованный.

До самого города можно будет добраться не только по земле, но и по воде и воздуху. В Алхо планируют железнодорожную станцию, пассажирский порт на берегу Куркийокского залива, автовокзал, аэропорт и вертодром, даже подвесную канатную дорогу.

Строить новый город предлагают поэтапно. В первую очередь стоит взяться за технопарк и университет.

– Создание нового города на территории Северного Приладожья будет иметь значительный геополитический и геоэкономический эффект, – считают инициаторы. – Если создать здесь территорию опережающего социально-экономического развития, то можно будет рассчитывать на инвестиции и технологии скандинавских стран, в первую очередь, Финляндии.

КОНКРЕТНО:

Сейчас в России официальный статус наукограда присвоен 13 городам. Еще два наукограда – Сколково в Подмосковье и Иннополис под Казанью – строятся. Претендует на звание наукограда и развивающийся под Калининградом Технополис GS.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Генеральный директор Института территориального планирования «Урбаника» Антон Финогенов:

– Какая-то стратегическая логика под этой идеей, бесспорно, есть. Сейчас Минэкономразвития как раз прорабатывает Стратегию пространственного развития России. Поэтому идея, с точки зрения реалий больше похожая на фантазию, имеет шансы превратиться в проект.

Но без привлечения либо федеральных властей, либо крупного девелопера под туристско-рекреационную недвижимость задумка останется концептуальной. Следующий необходимый шаг – притянуть туда федеральную функцию, связанную с приграничным сотрудничеством с Финляндией и комплексным развитием всего Северного Приладожья.

Проект мог бы выступить драйвером некого жилого образования, которое через 15-20 лет превратилось бы в небольшой город. Почему нет. Правительство Карелии может попробовать. Хранить идею на этапе идеи неправильно: нужно действовать.