Выбираем ипотечную программу: что важно знать

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-22T16:54:26+03:00

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Купить квартиру в ипотеку – казалось бы, что может быть проще? Пришел в банк, взял кредит, приобрел квартиру и готовишься к новоселью. Но не все так просто, ведь ипотека одинакова лишь на первый, поверхностный взгляд.

- На рынке есть десятки ипотечных программ с самыми разными условиями. И программы эти лучше внимательно изучить, чтобы избежать лишней траты времени, серьезных переплат, дополнительных комиссий и сборов, - советует руководитель Компании Л1 Павел Андреев. – А вот ждать более выгодный процент по ипотечному кредиту, чем существующий теперь, особого смысла нет, так как экономические санкции отрезали российским банкам доступ к дешевым кредитам из-за рубежа. Вполне возможно, что именно сейчас мы видим минимальную ставку по ипотеке на ближайшие 10-15 лет.

Начинаем с банка

Как узнать, надежен ли банк, в который вы хотите обратиться, если данные о финансовых показателях и кредитных рейтингах ни о чем не говорят? Эксперты дают простой совет: в интернете изучите новости о деятельности банка за последние один-два года.

Читать все подряд не надо, просто просмотрите заголовки и останавливайтесь на текстах, связанных с ключевыми моментами деятельности банка. Если он упоминался в СМИ в связи с отмыванием денег, внеплановыми проверками, нарушением обязательных банковских нормативов, претензиями со стороны граждан и любых государственных органов (особенно ЦБ, ФНС, Росфинмониторинга, МВД, Генпрокуратуры и Следственного комитета) – от таких организаций лучше держаться подальше.

Когда определились с банком, сравните условия программ ипотечного кредитования в каждом из них. На какие моменты необходимо обращать внимание, чтобы не корить себя последующие 10−20 лет за неправильный выбор?

Ставка: важный, но не главный момент

Выбирать ипотеку только по размеру процентной ставки - не совсем правильный шаг. На первый взгляд, чем ниже ставка, тем меньше денег придется заплатить в итоге. Но есть еще комиссии, сборы, страховки, которые клиенту предстоит оплатить – это тоже надо учесть.

Первоначальный взнос: размер имеет значение

У одних банков нижняя граница взноса установлена на 10%, а у других на 30%. Чем больше взнос, тем меньше сумма кредита, а значит и размер ежемесячного платежа. Обычно при высоком первоначальном взносе можно рассчитывать и на более выгодную процентную ставку.

Субсидии: учитывают не все банки

Многодетные семьи, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, врачи, учителя могут воспользоваться поддержкой государства в решении жилищного вопроса. Есть ипотечные программы, где в качестве первоначального взноса может использоваться материнский капитал. Но не все банки работают с субсидиями. Эту информацию нужно выяснить заранее. Кстати, условия господдержки могут меняться, поэтому заемщикам следует отслеживать актуальную информацию.

Срок кредита: внимательно посчитайте

Ипотека выдается на срок от нескольких месяцев до 30 лет. Если взять кредит на короткий срок - ежемесячные платежи будут слишком большими. Выплачивать займ можно годами, так вы сможете вести прежний образ жизни и почти ни в чем себе не отказывать. Но чем больше лет, тем больше процентов начислит банк, а значит выше переплата по кредиту. Оптимальный срок кредитования – 10-15 лет

Можно попробовать просчитать свои возможности. Для этого определите сумму, которую вы готовы отдавать банку каждый месяц без экономии на повседневных нуждах. Эту сумму разделите на размер кредита – так вы получите число месяцев, за которые сможете его вернуть. Соответственно, умножьте эту цифру на 12 и получите количество лет. Но не забывайте про чрезвычайные обстоятельства, такие как: возможная болезнь, потеря работы или развод.

Платеж по кредиту: можно сэкономить

Есть два вида платежей по ипотеке - аннуитетный и дифференцированный. В первом случае весь срок кредита каждый месяц вы платите одну и ту же сумму. Во втором случае сначала платеж большой, а потом он постепенно уменьшается.

- При дифференцированном графике платежей сумма уплаченных процентов будет меньше, но сама по себе такая схема выплат немного тяжелее для заемщика. В условиях высокой российской инфляции выгоднее аннуитетный, фиксированный платеж, - считает финансовый консультант Олег Гаврилов.

Досрочное погашение: смысл есть

Если погасить долг досрочно, то можно значительно сэкономить. Воспользуйтесь любым финансовым калькулятором и увидите, что выгода получается существенная. Но ведь и банки хотят заработать, поэтому иногда вводят санкции на досрочное погашение. Так что выбирайте организацию, где нет штрафов и ограничений на это действие.

ПОСЧИТАЕМ?

Чтобы не рассуждать впустую, мы решили посчитать, во сколько обойдется заемщику тот или иной вариант ипотечной программы. В качестве примера взяли квартиру стоимостью 3 миллиона рублей в ЖК «Маршал» от Компании Л1. Чтобы ее купить, можно воспользоваться несколькими банковскими предложениями, рассчитанными на разные жизненные ситуации заемщиков и их финансовое состояние.

Вариант 1: Первоначальный взнос 10%, сумма кредита - 2,7 млн. рублей, ставка 9,9%. При сроке кредитования 10 лет ежемесячный платеж составит 35 500, а переплата по кредиту - 1 563 800 рублей. Если брать кредит сроком на 15 лет, то ежемесячный платеж снизится до 28 850 рублей, зато переплата вырастет до 2 493 000 рублей, то есть жилье обойдется, в итоге, почти вдвое дороже!

Вариант 2: Первоначальный взнос 20%, сумма кредита 2,4 млн. руб, ставка 9%. При сроке кредитования 10 лет ежемесячный платеж составит - 30 400 рублей, переплата по кредиту - 1 248 300 рублей. Кредит на 15 лет снизит ежемесячный платеж до 24 350 рублей, а переплату увеличит до 1 981 700 рублей.

Вариант 3: Первоначальный взнос 50%, сумма кредита 1,5 млн рублей, ставка 8,75%. Чем выше взнос и меньше размер кредита, тем выгоднее условия. В этом случае при сроке кредита 10 лет ежемесячный платеж составит 18 800 рублей, а переплата - 755 900 рублей. Если брать заём на 15 лет, то платеж составит 15 000 рублей, а переплата - 1 198 500 рублей.

Таким образом, если подойти с умом, то ипотека не ляжет тяжелым грузом вам на плечи. А жизнь в собственной новой квартире скрасит все временные неудобства.